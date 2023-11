„Mai rău nu cred că se poate” / Iulia Albu și Mike au ajuns la psiholog, după ce s-au întors de la America Express. Ce se întâmplă cu relația lor?

au fost printre cei nouă participanți la America Express 2023, în căutarea unei aventuri memorabile. Partenerul criticului de modă a fost blamat de telespectatori pentru ieșirile nervoase la adresa iubitei sale. După filmări, de a se despărți de el.

Iulia Albu și Mike au făcut terapie de cuplu

Iulia Albu și Mike au discutat recent despre relația lor, abordând pentru prima dată despărțirea lor. După separare, cei doi au optat pentru terapie de cuplu, iar Mike a recunoscut și s-a asumat pentru acțiunile care au generat critici. Participanții la America Express au dezvăluit recent că au avut discuții tensionate chiar și în cadrul ședințelor de terapie de cuplu la psiholog.

„Ne-am certat de vreo două ori acolo și n-am mai mers”, a spus Mike, pentru . „Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express. Glumim, mai rău nu cred că se poate. Dar e un lucru bun care s-a întâmplat, jumătate din cuplurile din România și-au dat seama că ei de fapt nu au nicio problemă în relațiile lor. Iar cealaltă jumătate s-a gândit uite, mai sunt și alții ca noi.„, a spus si Iulia Albu.

Cei doi s-au împăcat rapid după despărțire

Mike Iacob a fost criticat de internauți pentru ieșirile nervoase și pentru că țipa la Iulia Albu. În urma acestor critici, Mike și-a recunoscut greșelile și le regretă. Cu toate acestea, cei doi s-au împăcat rapid după despărțire și afirmă acum că sunt fericiți împreună.

„Din nefericire, problema cea mai mare din toată joaca asta este că în momentul acela nu am fost pe fază să iau lucrurile într-un fel mai calm și light. Le-am văzut direct, cu roșu în fața ochilor.(…)Cred că am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia. E o competiție, totuși. Este presiune, ai mult de alergat, ai mult de cărat, nu este ușor. La un moment dat nici nu am simțit că mai doresc să fiu în locul respectiv, cred că am avut un moment sau două.”, a mai spus Mike pentru sursa citata.