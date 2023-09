Ce religie au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Momentul care le-a schimbat credința

Dana Nălbaru a luat o decizie majoră în viața ei în urmă cu 13 ani. Ea și-a schimbat religia și a ales să se pocăiască.

și că își dorește pe zi ce trece să se apropie și mai mult de Dumnezeu. Ea a adăugat că din cauză că prea multă lume o cunoștea, fapt care i-a adus multe probleme, conform

Greutățile prin care a trecut Dana Nălbaru

Vedeta a fost încercată de viață, iar în urmă cu un an, fiul ei a trecut printr-o intervenție chirugicală. „Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, a trecut printr-o operație extrem de gravă. Am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem”, a spus Dana.

Ea nu și-a pierdut niciodată credința, chiar dacă a trecut prin momente foarte dificile. „Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu.

Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. (…) Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Atunci când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta…

Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a adăugat Dana Nălbaru.

Artista s-a mutat la țară cu toată familia

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au o afacere lângă București, create din dragoste pentru produsele naturale, dar au și o . Ei trăiesc la țară, în satul Moșteni-Greci, unde și-au cumpărat o casă și s-au mutat cu toată familia.