Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient"

Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”

06 oct. 2025, 23:25
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
  1. Ce ritual are Andreea Marin
  2. Ce a făcut-o pe Andreea Marin să reia legătura cu Dumnezeu

Un anume ritual o ajută pe Andreea Marin să își înceapă fiecare zi extrem de conectată la valorile pe acre le are și ceea ce vrea să transmită celor din jurul ei. Nu mai este un secret pentru nimeni că vedeta are o legătură profundă cu Divinitatea, iar această relație se manifestă divers, de la obiceiuri vechi, creștinești, la unele mai moderne, dar cu la fel de multă însemnătate.

Ce ritual are Andreea Marin

Invitată într-un podcast, Andreea Marin a vorbit despre un ritual pe care îl face în fiecare dimineață. Nu doar că se roagă la Dumnezeu, dar are grijă să-și readucă aminte valorile care contează. Acest obicei o ajută să fie mai conștientă de ceea ce o înconjoară, dar și să-și aducă aminte de ceea ce contează să ofere oamenilor cu care se înconjoară.

„Eu mă rog la Dumnezeu zi de zi. Cred în asta. Da, am ritualul meu… Însă nu poți să lași în mâinile lui Dumnezeu sau în credința că există un destin implacabil care le guvernează pe toate. Păi atunci, hai să nu mai facem nimic! Că destinul ne e scris și nu le mai putem face nimic, nu cred asta…

Am un obicei, la capul patului meu există niște carduri, să le spun așa, niște cărți mai mici decât cărțile de joc, niște cartonașe, pe care sunt scrise valorile umane, toate valorile umane. Am făcut și niște cursuri de life coaching cu un coach foarte bun din Canada și mi-a oferit aceste carduri. Valorile înseamnă – credință, fidelitate, fair play, bunătate, voință, da… Poate deveni o valoare acest substantiv, dacă o exprimi. Sunt foarte multe, este un teanc cu toate valorile pozitive.

Eu în fiecare dimineață, iau de undeva de unde mâna mea prinde acest teanc de cartonașe și văd care este valoarea pe care eu mi-o propun să o exprim plenar. Deci fiecare zi a mea este guvernată, nu doar de o singură valoare, dar în mod special mă concentrez asupra acelei valori… Sunt unele valori de care uităm, acest exercițiu este extraordinar, te fac conștient că valoarea aceea există și trebuie să o exprimi”, a povestit ea, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Ce a făcut-o pe Andreea Marin să reia legătura cu Dumnezeu

În ciuda optimistului pe care îl afișează, viața Andreei Marin nu a fost lipsită de provocări. Chiar dacă, în relația cu Dumnezeu, a trecut prin momente de cumpănă și îndoială, cum ar fi cel al morții mamei sale, pe când avea doar nouă ani, vedeta mereu a găsit o cale să se reconecteze cu Divinitatea.

„Mi-am dat seama că Dumnezeu a fost în mine, nu a plecat nicăieri… fără să-mi dau seama am spus «Doamne, ajută!»”, a mai spus Andreea Marin.

