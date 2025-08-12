B1 Inregistrari!
Anunțul făcut de Irina Fodor la întoarcerea din vacanță. „E mai mult vina mea. Fodor nu a vrut"

Anunțul făcut de Irina Fodor la întoarcerea din vacanță. „E mai mult vina mea. Fodor nu a vrut”

B1.ro
12 aug. 2025, 11:15
Anunțul făcut de Irina Fodor la întoarcerea din vacanță. „E mai mult vina mea. Fodor nu a vrut”
Sursa Foto: Instagram/ @irina_fodor

Irina și Răzvan Fodor nici nu au apucat să se dezmeticească după vacanța prin Europa și au trecut deja la treabă. Prezentatoarea TV a decis că este un moment potrivit pentru a renova doi băi din locuința lor, decizie care nu pare să-l încânte deloc pe soțul ei, Răzvan.

Ce reacție a avut Răzvan Fodor când a fost întrebat de soția sa despre renovări

Irina Fodor a povestit amuzată despre lucrările care au loc, în prezent, în locuința lor, dar și mai mult s-a amuzat pe seama reacției soțului ei, Răzvan, atunci când l-a întrebat ce părere are despre renovări.

„Poate vă întrebați de ce nu mai dau niciun semn de când m-am întors din vacanță, sau poate nu vă întrebați, oricum nu contează pentru că am de gând să vă spun. Am picat din vacanță, din liniște, din relaxare, direct în șantier.

Nu e vina nimănui, ba chiar e mai mult vina mea. Fodor nu a vrut. Acum, ce să zic, regretăm amândoi. Glumesc, nu regretăm, dar știți cum e, când faci schimbări prin casă saci, praf, moloz. Mi-am dorit foarte mult să renovăm două băi și sper ca această ocazie să nu îl facă pe Fodor să mă trimită înapoi la mama mea, la Buzău”, a spus Irina Fodor pe Instagram.

„Fodorică, zi-le oamenilor exact ce părere ai despre renovările mele”, și-a întrebat Irina Fodor soțul, amuzată. Răzvan s-a uitat preț de câteva secunde în direcția soției sale și, aflat în pragul casei, a închis ușa de la intrare, fără să ofere alt răspuns.

Ce provocări a întâmpinat Irina Fodor în noul sezon Asia Express

Nu mai e un secret pentru nimeni că filmările pentru emisiunea Asia Express necesită o muncă titanică, atât din partea concurenților, cât și a echipei de producție. Însă, filmările pentru acest sezon au fost cu atât mai dificile cu cât vremea nu a ținut deloc cu echipa.

Irina Fodor a vorbit, pe scurt, despre cea mai mare provocare a sezonului 8 al emisiunii Asia Express.

„În primul rând n-a ținut vremea cu noi nici măcar o clipă în sezonul acesta de Asia Express. Ne-a plouat cum nu vă puteți imagina! Concurenții au fost uzi până la piele nonstop. Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând. În Filipine este cald. Dar când ești ud nonstop, la un moment dat ți se face și frig. Și după ce că îți este frig, îți este și foame. Și după ce că ți-e foame, ești și nedormit și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am tras chiar lozul norocos”, a declarat Irina Fodor pentru Cancan.ro, potrivit Libertatea.

