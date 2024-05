Ce salariu are Leonard Doroftei? „România m-a tras în jos, dar Canada nu e locul meu”

Leonard Doroftei, în vârstă de 53 de ani, , alături de familia sa. La jumătatea lunii decembrie, fostul campion mondial și-a deschis o sală de box la Montreal.

Ce salariu are Leonardo Doroftei

În 2023, sportivul a primit licența de antrenor de box și a dezvăluit că acum în sala din Montreal.

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni pe lună (între 3.500 și 4.200 de euro pe lună)”, a declarat acesta, pentru .

„Moșu” a mai spus că intenționează să se întoarcă în România, unde este pregătit să o ia de la zero.

„Am făcut sala asta aici să prind cât mai multă experiență și să mă întorc la București. Planul e ca în 2024 să fiu din nou acasă. Nu cred că mai pot. Sunt pregătit să o iau iar de la zero. Bani sunt. Am niște bani puși deoparte. Voi face o sală mică în România, mă bazez pe o anumită clientelă”, a menționat el.

„România m-a tras în jos, dar Canada nu e locul meu”

Doroftei a afirmat că propria lui țară, România, l-a tras în jos. Cu toate acestea, decizia de a se muta în Canada nu a fost una tocmai bună.

„Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui. A trebuit să fac o schimbare, dar decizia a fost rea, le-am schimbat iar viața copiilor, i-am dus în altă lume. Doar că ei mă iubesc, suntem o familie și au înțeles. O perioadă, probabil. Va trebui să iau o decizie cât de curând”, a spus Leonard Doroftei, pentru sursa citată.

Sportivul a mai precizat că fiica sa nu s-a adaptat vieții din Montreal.

„Fetița e în ultimul an la colegiu și vrea la medicină. Ea nu s-a regăsit aici, stă de 4 ani în casă. Stă numai în cameră. Singura ei vacanță e când merge în România. Vrea să dea la Medicină, acasă. E deșteaptă, face 20 de ani peste câteva zile”, a afirmat „Moșu”.