Ce salariu primește Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova. Suma pe care o încasează lunar

Anamaria Prodan a vorbit, recent, despre problemele din căsnicia alături de Laurențiu Reghecampf. Sexy impresara a explicat cum se va împărți averea dintre cei doi soți, iar potrivit acesteia, Reghe ar urma să rămână, după divorț, doar cu salariu de la Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf este în prezent antrenor la Universitatea Craiova. El a semnat în iulie 2021, după ce echipa s-a despărțit de grecul Marinos Ouzounidis.

Ce salariu primește Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova

În iulie 2021, Reghe a semnat cu Universitatea Craiova un contract pentru două sezone. Înainte, Reghe a antrenat la Ahli, în Arabia Saudită. Acolo a avut un contract de trei luni, timp în care a strâns 11 meciuri, înregistrând trei victorii.

„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al Științei! Tehnicianul a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 2 ani și va conduce primul antrenament mâine după-amiază. Mult succes în familia alb-albastră, Mister!”, anunțat Universitatea Craiova la momentul semnării cu Laurențiu Reghecampf.

De la formația din Bănie, Reghe primește lunar, potrivit GSP.ro, suma de 15.000 de euro pe lună.

Cum se va împărți averea între Reghe și Anamaria Prodan

Sexy impresara a povestit, în emisiunea lui Cătălin Măruță, cum se vor împărții banii și averea după divorțul de Reghe. Anamaria Prodan a precizat că milionarii sunt, de fapt, copiii cuplului, iar după separare Reghe va rămâne doar cu salariul pe care îl primește de la Universitatea Craiova.

„Nu avem mulți bani de împărțit. Se vorbește mult. Reghecampf nu are ce să împartă! Totul este moștenit de la mama. (…) Eu am zis. Mai devreme am vândut un teren. (…) Laurențiu Reghecampf, dacă pleacă din această căsnicie, pleacă cu salariul de la Universitatea Craiova și cu o casă în America. Să nu mai facem mituri. Copiii sunt milionari.

El a muncit enorm, pentru altcineva, nu pentru noi. (…) Laurențiu și așa trebuie să lase ceva copiilor lui. (…) Sună-l pe Reghe, întreabă cum a cunoscut-o pe iubită, să știm toți. Laur știe că a greșit, fiind un om atât de bun știe în ce s-a băgat. Dacă această fată e gravidă, nu te poți juca cu sufletul unui copil. (…) Ce îi transmit lui Laur? Când faci mereu aceeași greșeală și lași copiii și tot, Dumnezeu nu te ajută. Și tot revii pe pământ ca suflet firav. Unde era acum câțiva ani Laur? Sus de tot.

Acum este în genunchi. Eu îmi doresc să se ridice. Dacă îl ajută Dumnezeu să facă familie cu această fată, să nu repete aceeași greșeală! (…) Toată viața voi avea tatuajul pe spate cu Laur”, a mărturisit Anamaria Prodan, la Măruță.