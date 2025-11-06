Milioane de români, inclusiv vedete, și-au pregătit lista de dorințe pentru când se va da start reducerilor de Black Friday. Iată ce își dorește Elena Merișoreanu cu orice preț, ce și-a pus Alina Pușcaș în coș, dar și de ce Oana Lis se va abține anul acesta.
De Black Friday, artista de muzică populară Elena Merișoreanu preferă să investească într-un obiect de care chiar are nevoie: o mașină de spălat vase. Ea a precizat că nu știe exact cât o va ajunge aceasta cheltuială, soțul ei fiind cel care se ocupă de plăți.
„Scumpii mei, eu vreau neapărat o mașină de spălat vase. Am deja una, dar vreau să o schimb. Am una preferată de la Bosch. Eu habar n-am cât costă chestiile astea, că nu fac eu niciodată cumpărăturile. Soțul meu le face. Eu doar comand și el execută”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Cancan.
Și Alina Pușcaș se concentrează tot pe achiziții pentru locuință. Vedeta a mărturisit că are nevoie urgentă de umidificatoare de mari dimensiuni pentru a rezolva problema umidității din casă. Ea speră la un discount substanțial la produsele pe care și le dorește și pe care deja le-a adăugat în coșul de cumpărături.
„Eu deja am pus în cos umidificatoare. Am nevoie neeapărat pentru acasă, pentru că se face umiditate la sol. Casa noastră e lângă apă și așa se întâmplă în geenral. Acum costă până în 2000 de lei, că nu sunt din acelea micuțe. Sunt mari! Sper să facă un discount generos cu ocazia Black-Friday. În general, eu pun în coș multe și la sfârșit mai scot din ele, ca oricine. ]mi doresc foarte mult ceva de la Dyson. Am deja un aspirator de la ei, dar știi că sunt foarte scumpe, dar și foarte bune. Să vedem discount-urile!”, a spus Alina Pușcaș.
Oana Lis este una dintre persoanele care se va abține de la cumpărături de Black Friday. Nu pentru că și-ar dori acest lucru, ci pentru că situația financiară și probleme de sănătate ale lui Viorel nu îi permit să își îndeplinească dorințele.
„Ce dacă e Black Friday? Eu am nevoie de multe lucruri, dar trebuie să țin de bani pentru Viorel, pentru medicamente. Am un coș plin de cumpărături, dar nu o să dau comanda că nu am bani. Nu am bani, asta e!”, a recunoscut Oana Lis.