Ce se întâmplă în casa Marcelei Fota, la un an de la moartea soțului ei: Mirosul lui a rămas aici (VIDEO)

Viața i-a adus o lovitură puternică Marcelei Fota, atunci când soțul său a murit în același în care cei doi și-au unit destinele. Nici în prezent, cântăreața nu se poate obișnui cu decesul partenerului de viață, iar în casa lor lucrurile au rămas neschimbate.

Totuși, la un an de la moartea soțului ei, femeia a mărturisit că îi simte în continuare mirosul în casa lor și că nu i-a putut da lucrurile, tocmai pentru că așa îl simte cât mai aproape. Mai multe imagini, în galeria foto de AICI!

Ce se întâmplă în casa Marcelei Fota, la un an de la moartea soțului ei

Cântăreața spune că încă îi simte prezența soțului ei, iar din acest motiv nici nu a făcut ordine în lucrurile lui, iar unele haine nici măcar nu au fost spălate. Femeia nu a trecut peste decesul care i l-a răpit pe bărbatul alături de care și-a petrecut ultimii 12 ani din viață, dar spune că a învățat să trăiască cu cele întâmplate.

Marcel Fota nici nu a schimbat lucrurile din casă și nici nu a făcut ordine printre obiectele soțului ei și spune că nici nu își dorește, dar nici nu este pregătită.

„După un an de zile nu am schimbat absolut nimic. Nici nu sunt pregătită și nici nu vreau să fiu pregătită. Mai primesc această întrebare, dacă am trecut peste. Nu am trecut peste, nici nu vreau! M-am acomodat, doar, cu situația. Am învățat un nou stil de viață, că trebuie să trăiesc doar eu cu copilul meu. Despărțirea de omul iubit…nu poți să conștientizezi câtă durere înseamnă”, a povestit ea, la Măruță.

Marcela Fota merge adesea în camera soțului ei

Artista spune că își găsește liniștea în camera soțului ei și a preferat să lase totul neschimbat. Mai mult decât atât, nici lucrurile nu au fost date de pomană sau duse la curățătorie, iar parfumul iubirii ei încă ar fi rămas în camera, după cum a povestit cântăreața.

„Aici intru și îmi iau energia, pentru că mirosul lui a rămas încă aici. Am refuzat să duc la spălătorie anumite haine pe care le-a purtat atunci, pentru că…încă îi simt mirosul, după un an de zile.

Când am nevoie de liniște, când am nevoie să fiu cu mine, aici vin. Totul este exact așa cum a fost în dimineața în care a plecat de acasă”, a mai explicat ea, în platoul emisiunii de la Pro TV.

Soțul Marcelei Fota și-a presimțit moartea

Cântăreața de muzică populară a vorbit și despre ultimele săptămâni de căsnicie, înainte ca soțul ei să fie răpus de un infarct. Bărbatul avea mai multe probleme cu inima, moștenite din familie, însă mergea adesea la controale.

„În ultimul moment, el fiind și foarte credincios, îmi tot spunea prin casă ‘Sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu’. Cu inima, într-adevăr, în familie au avut această problemă, dar noi am ținut-o sub control. Controlul la medicul cardiolog l-am avut pe 8 decembrie, în care am fost foarte ok. Și pe 28 s-a întâmplat asta”, a mai spus cântăreața.