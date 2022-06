Ce și-a cumpărat Maria Dragomiroiu cu primii bani câștigați din muzică: „Doar ca să le văd expresia de bucurie părinților mei”

Maria Dragomiroiu, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară din România, a spus ce și-a cumpărat din primii bani . Acesta cântă încă din adolescență, iar la începuturile carierei sale era adesea comparată cu Maria Tănase.

Cântăreața a mărturisit că viața sa nu a fost una lipsită de probleme, mai ales în Bucureștiul anilor ’70 când a devenit stâlpul familiei, deoarece soțui ei nu avea un loc de muncă stabil. Acestea a declarat că și-a crescut copiii „din cântec”.

Ce și-a cumpărat Maria Dragomiroiu din primii bani câștigați din muzică

Interpreta a povestit că primii bani din muzică i-a câștigat în perioada liceului și a ales să le facă cadouri celor dragi.

„Eram liceană când am primit primii mei bani. Am făcut o imprimare la Casa Scânteii și am primit 330 lei. Era o imprimare pe care am trimis-o ca document de autenticitate și tradiție românească în străinătate.

Eu nu știam, eram încă elevă. Din acei bani am cumpărat pentru mămica mea o fustă de tergal, niște sandale și pentru tăticul încă ceva. Am urcat în tren sâmbătă seara, după ore, am venit în fugă de la Ionești până acasă.

Nu mai puteam de frică, treceau mașini noaptea și mă piteam în șanț. Am mers pe jos aproximativ 6 kilometri, noaptea, doar ca să le văd expresia de bucurie părinților mei. Am luat trenul următor și m-am întors la București”, a spus cântăreața, potrivit

Vezi această postare pe Instagram

Cântăreața a avut o viață plină de greutăți

Până să devină un star al muzicii populare, Maria Dragomiroiu . După ce s-a căsătorit, au început problemele cu socrul ei, al cărui viciu era alcoolul, motiv pentru a și divorțat.

„Eram foarte săracă! Nu aveam bani să iau pâine a doua zi pentru copii. Norocul meu a fost că am început să cânt, din cântec mi-am crescut copiii. Când erau mici, îmi doream să ajungă să nu mai facă pe ei.

Nu aveam pamperși atunci, spălam de mână aplecată peste cadă, fierbeam într-un cazan scutecele. Am stat lângă fostul restaurant «Budapesta», în ‘75 s-a inundat din cauza lucrărilor la metrou. Stăteam la demisol, tot într-o cameră, cu soțul și cei doi copii”, a povestit aceasta.