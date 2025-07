Ce simptome a avut Florin Busuioc înainte de a face infarct: „Puteam astăzi să fiu o legumă”

Florin Busuioc a povestit că, înainte să facă infarctul de acum 7 ani, corpul i-a dat mai multe semne pe care, însă, le-a ignora. Actorului i s-a făcut atunci rău chiar la un spectacol, fiind de Bogdan Talașman, unul dintre colegii săi.

Busuioc, despre simptomele înainte de infarct

Busu a mărturisit că problemele cardiace au fost provocate de faptul că pe zi și bea 16 cafele, scrie

„Am avut niște dureri în coșul pieptului pe care nu le-am luat în seamă, cu vreo câteva luni înainte. Probabil că era un semn de preinfarct sau ceva. Într-o noapte știu că m-am simțit mai rău, dar nu am fost la doctor. Să nu ignorăm semnele și să mergem la doctor, da! Mai ales dacă fumați este absolut necesar. , nici băuturi alcoolice nu mai pun în gură, deși nici înainte nu consumam. Am stat vreo 10 zile în comă indusă, după am mai stat vreo săptămână și ceva. Ei mi-au dat starea de comă să mă controleze, să controleze tot ce intră medicamentos în mine. Nu-mi aduc aminte nici când m-au adormit, nu- mi aduc aminte nici ziua în care am făcut infarct. Ziua aia s-a șters din memoria mea complet”, a povestit actorul, în

Busuioc, salvat de un coleg

Florin Busuioc a mai susținut că intervenția colegului Bogdan Talașman practic i-a salvat viața: „M-a salvat un coleg, Bogdan Talașman, cu care jucam. El mi-a făcut resuscitarea. Mi-a rupt 5 coaste, dar bine că mi le-a rupt, pentru că mi-a trimis oxigen la creier. N-am așteptat mult până a venit ambulanța, că a venit cam în 6 minute, dar dacă nu-mi trimitea pe loc oxigen la creier, puteam astăzi să fiu o legumă”.