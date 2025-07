Ce spune Irina Columbeanu despre fratele său mai mic, fiul Monicăi Gabor și al lui Mr. Pink? „Vreau să respect asta”

Irina Columbeanu a dus o viață între două continente. Tânăra a petrecut două săptămâni în România, alături de familie și de vechii săi prieteni, ba chiar a participat și la avanpremiera filmului „Sirenele 3”, la invitația fraților Gogan.

În cadrul unui interviu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a vorbit despre planurile sale de viitor, despre relația pe care o are cu mama sa, dar și despre cum este viața ei acum, în postura de soră mai mare.

După ce și-a petrecut mare parte din viață în America, acolo unde locuiește cu mama ei și cu partenerul acesteia, Mr. Pink, Irina Columbeanu a luat în considerare să se întoarcă în România pentru a face facultatea. Tânăra și-a dorit să studieze Medicina la , însă planurile i-au fost schimbate de faptul că a fost admisă la o universitate din .

„Mă gândeam să merg la școala de Medicină din Cluj, numai că am intrat la New York University și m-am decis să încerc să văd dacă fac față. Și abia aștept. Am mers să vizitez școala și mi-a plăcut foarte mult. Și lumea de acolo e foarte drăguță”, a spus Irina Columbeanu, pentru .

„O admir foarte mult și sunt onorată că e mama mea”

Deși au stat o perioadă separate, Irina Columbeanu și Monica Gabor au o legătură atât de strânsă încât, pentru tânără, mama i-a devenit și cea mai bună prietenă. Irina o admiră pe cea care i-a dat naștere și nu contenește din a o lăuda pentru realizările și calitățile sale.

„Da, e ca sora mea și prietena mea cea mai bună. Mereu e cel mai mare compliment când cineva zice că semăn cu ea, pentru că în ochii mei e cea mai frumoasă femeie din univers. Deci chiar sunt onorată pentru această comparație. Și da, o admir foarte mult și sunt onorată că e mama mea, sincer. A făcut atât de multe la viața ei și e atât de inteligentă. Și frumoasă și are un suflet atât de mare. Chiar e o persoană minunată”, a mai spus tânăra.

„Ne-am creat o viață mai privată în America”

Întrebată despre noua postură pe care o are, cea de soră mai mare, Irina nu a dorit să comenteze prea mult: „Tot bine”, a fost răspunsul fetei.

Când a venit vorba despre cel mai mic membru al familiei, fiul Monicăi Gabor și al partenerului său, Mr. Pink, tânăra a ales să păstreze atitudinea discretă, menționând faptul că nu își dorește să ofere prea multe detalii despre viața sa din America, pe care familia ei s-a chinuit să o păstreze privată.

„E bine, e bine. Nu prea am multe de comentat pentru că ne-am creat o viață mai privată în America și vreau să respect asta”, a concluzionat Irina.