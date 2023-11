Ce spune Tallulah, fiica lui Bruce Willis, despre boala de care suferă tatăl său. Care este acum starea de sănătate a actorului (FOTO)

Fiica lui Bruce Willis, Tallulah, a făcut de curând mai mai multe dezvăluiri despre boala de care suferă starul în vârstă de 68 de ani.

La un an după ce familia actorului a anunțat că acesta suferă de afazie, o boală care îi afectează abilitățile cognitive și de vorbire, el a frontotemporală (FTD).

„Ce se întâmplă cu tatăl meu – are o afecțiune cognitivă foarte agresivă, o formă de demență care este foarte rară”, a susținut tânăra în vârstă de 29 de ani, la „The Drew Barrymore Show”, notează .

Tallulah Willis a mai precizat că familia sa a fost sinceră în ceea ce privește această afecțiune pentru că „așa suntem noi ca familie”.

„Însă, de asemenea, este important pentru noi să răspândim conștientizarea despre FTD pentru că nu există suficientă informație despre așa ceva. Dacă putem să ne asumăm ceva cu care ne confruntăm ca familie… și să ajutăm alți oameni să schimbe situația, să facă ceva frumos din asta, este cu adevărat special pentru noi”, a menționat fiica lui Bruce Willis.

Tallulah Willis a recunoscut că nu auzise niciodată de FTD până când tatăl ei a fost diagnosticat. Aceasta a mai dezvăluit că unul dintre modurile în care este să asculte împreună muzică.

„Este ceva special să asculți muzică și să rămâi în această energie a iubirii”, a spus ea.

„O zi cu adevărat frumoasă pentru mine de a mă vindeca este să devin un fel de arheolog pentru lucrurile tatălui meu, lumea lui, mărunțișurile lui”, a mai adăugat tânăra.

Cât despre starea de sănătate a actorului, aceasta a spus: „E același, ceea ce am învățat că este cel mai bun lucru pe care îl poți cere. Văd iubire când sunt cu el, e tatăl meu și mă iubește.”

