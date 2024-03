Ce studii are Ștefan Popescu, juratul de la Chefi la Cuțite. Meseria lui de bază este alta

Ștefan Popescu a apărut în lumina reflectoarelor, fiind unul dintre cei patru jurați de la Dar, deși are un succes fantastic în domeniul culinar, studiile sale sunt altele și după diplome are cu totul altă meserie.

Ștefan Popescu a lucrat ani buni în Anglia unde a dezvoltat rețete internaționale. Dar, nu este pentru prima oară când apare la emisiunea Chefi la Cuțite, el a mai fost invitat când a jurizat preparatele , Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, înainte ca ei să părăsească masa juraților, scrie

Ce studii are noul jurat

Ștefan Popescu a absolvit profilul tehnic-mecanic la liceu, urmând stagiul militar unde a participat la mai multe intervenții ca pompieri. Dar, pentru pasiunea lui pentru gătit a urmat diferite cursuri specializate atât în România, cât și în afară și a obținut certificări valoroase. El a absolvit cursurile Exclusive Pastry din Franța, sub coordonarea maestrului Jerome Langillier, Campion Mondial al Patiseriei în 2009. A mai fost volunat restaurantul Belcanto din Portugalia, sub îndrumarea Chefului Jose Avilez.

Pe lângă activitatea din cadrul emisiunii culinare, Ștefan Poescu oferă consultanță pentru deschiderea de restaurante și organizarea de evenimente. Este și format la școala de bucătari HORECA School și la școala de mini bucătari Kids Chef Academy.

Ștefan Popescu face echipă cu soția lui în bucătărie

El are 47 de ani și are o căsnicie cu Alina, alături de care are doi băieți.

„Un familist convins, căsătorit și tată a doi băieței minunați. Un om optimist, vesel, calm, energic, ambițios și un mare cinefil. Nu îmi plac persoanele care se plâng în mod constant și leneșii”, se descrie chef Ștefan Popescu.

Cheful a spus că acasă gătește împreună cu soția lui și fac o echipă perfecta.

„Da, Alina, soția mea! Dar nu ne înțelegem în bucătărie și cedez, o las pe ea, pentru că nu îi place să primească indicații din partea mea. Poate este un defect profesional și spun lucrurile pe un ton mai sever, de șef, ceea ce nu prea se pliază pe stilul de gătit relaxat de acasă”, declara Ștefan Popescu în 2017.

Masa juraților emisiunii Chefi la Cuțite, care a ajuns la al 13-lea sezon, este compusă din Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu.