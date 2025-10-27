Duminică a fost o zi importantă pentru Biserica Ortodoxă română. Cea mai mare catedrală de la noi din țară, Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită într-o slujbă oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu această ocazie, mai multe persoane cunoscute în spațiul public din România au fost prezente. Printre acestea se numără și Ozana Barabancea, care a optat pentru o ținută cu totul și cu totul aparte. Fără doar și poate, vedeta a atras toate privirile celor prezenți.

Pentru ce ținută a optat Ozana Barabancea

este cunoscută pentru vestimentația sa excentrică. Cu toate că duminică, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, au fost prezente numeroase personalități publice, cântăreață de operă a fost cea care a reușit să întoarcă capetele celor prezenți.

Ozana Barabancea a optat pentru o ținută extrem de colorată. Artista a purtat o pereche de pantaloni lungi, largi și de un albastru intens. În partea de sus, vedeta a avut o simplă, albă, cambrată în talie, și un sacou înflorat, cu note de albastru, care s-a asortat cu pantalonii.

Pe cap, Ozana a purtat un accesoriu alb, cu plasă, care a oferit un plus de eleganță ținutei. Asortate cu accesoriul de pe cap au fost și ramele de ochelari, tot albe și de dimensiuni mari. Din punct de vedere al încălțărilor, vedeta a optat pentru o pereche de bocanci maro, cu talpă înaltă.

Cine a însoțit-o pe Ozana Barancea la evenimentul religios

Ozana Barabancea nu a venit singură la evenimentul religios de duminică, ci alături de fiica sa, Gloria. În contrast cu stilul mamei ei, dar la fel de elegantă, Gloria a optat pentru o ținută monocromatică.

Tânăra a purtat un costum negru și un palton de aceeași culoare. Ca încălțări, Gloria a ales o pereche de adidași negri, cu talpă albă, iar pe post de accesoriu a avut o geantă, tot de culoare neagră.