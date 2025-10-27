B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta

Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta

B1.ro
27 oct. 2025, 16:41
Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta
Sursa foto: Instagram / @ozana9barabancea
Cuprins
  1. Pentru ce ținută a optat Ozana Barabancea
  2. Cine a însoțit-o pe Ozana Barancea la evenimentul religios

Duminică a fost o zi importantă pentru Biserica Ortodoxă română. Cea mai mare catedrală de la noi din țară, Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită într-o slujbă oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu această ocazie, mai multe persoane cunoscute în spațiul public din România au fost prezente. Printre acestea se numără și Ozana Barabancea, care a optat pentru o ținută cu totul și cu totul aparte. Fără doar și poate, vedeta a atras toate privirile celor prezenți.

Pentru ce ținută a optat Ozana Barabancea

Ozana Barabancea este cunoscută pentru vestimentația sa excentrică. Cu toate că duminică, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, au fost prezente numeroase personalități publice, cântăreață de operă a fost cea care a reușit să întoarcă capetele celor prezenți.

Ozana Barabancea a optat pentru o ținută extrem de colorată. Artista a purtat o pereche de pantaloni lungi, largi și de un albastru intens. În partea de sus, vedeta a avut o cămașă simplă, albă, cambrată în talie, și un sacou înflorat, cu note de albastru, care s-a asortat cu pantalonii.

Pe cap, Ozana a purtat un accesoriu alb, cu plasă, care a oferit un plus de eleganță ținutei. Asortate cu accesoriul de pe cap au fost și ramele de ochelari, tot albe și de dimensiuni mari. Din punct de vedere al încălțărilor, vedeta a optat pentru o pereche de bocanci maro, cu talpă înaltă.

Cine a însoțit-o pe Ozana Barancea la evenimentul religios

Ozana Barabancea nu a venit singură la evenimentul religios de duminică, ci alături de fiica sa, Gloria. În contrast cu stilul mamei ei, dar la fel de elegantă, Gloria a optat pentru o ținută monocromatică.

Tânăra a purtat un costum negru și un palton de aceeași culoare. Ca încălțări, Gloria a ales o pereche de adidași negri, cu talpă albă, iar pe post de accesoriu a avut o geantă, tot de culoare neagră.

Tags:
Citește și...
Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
Monden
Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere. Fostul milionar nu a știut că Monica Gabor a fost în România. Cum a reacționat când a aflat
Monden
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere. Fostul milionar nu a știut că Monica Gabor a fost în România. Cum a reacționat când a aflat
Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
Monden
Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
Monden
Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
Monden
Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
Vedetele din România, tarife de top! Cât costă să-ți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment
Monden
Vedetele din România, tarife de top! Cât costă să-ți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment
Ce pedeapsă riscă Artanu’, în scandalul cu iz penal, în care este implicat. Explicațiile avocatei Dalina Terzi
Monden
Ce pedeapsă riscă Artanu’, în scandalul cu iz penal, în care este implicat. Explicațiile avocatei Dalina Terzi
Rețetă de negresă de post. Iată care este secretul recomandat de o cântăreață din România pentru o textură perfectă
Monden
Rețetă de negresă de post. Iată care este secretul recomandat de o cântăreață din România pentru o textură perfectă
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
Monden
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Monden
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Ultima oră
18:42 - Contract controversat: Câți bani ar fi primit Cristela Georgescu de la o firmă implicată în afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria
18:38 - O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
18:24 - DENT ESTET: Planificarea digitală a implantului dentar cu încărcare imediată, soluția pentru un zâmbet impecabil în 24 de ore
18:10 - Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist
17:58 - Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
17:54 - Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de finalizare. Ce spații vor fi accesibile vizitatorilor
17:46 - Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
17:23 - A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
16:54 - Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
16:54 - Taste of Asia aduce o nouă experiență digitală prin lansarea platformei tasteofasia.ro