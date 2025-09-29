Oana Lis mărturisește că cel mai pe care l-a vândut a costat „1000 și ceva de lei”. Soția lui Viorel Lis spune că nu e rușine să ceri și încearcă să îl ajute cum poate pe soțul său care are nevoie de tratamente costisitoare.

Cel mai scump obiect vândut

Oana Lis mărturisește că cel mai sucmp obiect pe care l-a vândut a fost o icoană.

„Rețelele astea sociale trebuie să le folosești tu până la urmă, nu să te folosească ele pe tine. Eu sunt reală. Cum sunt în viața reală, sunt și acolo. Cel mai scump obiect pe care l-am vândut până acum a fost o icoană. S-a întâmplat mai de mult, era foarte frumoasă. Dar, eu am mai multe icoane acasă. Ideea e că cu banii aceia al rezolvat ceva frumos. Am dat-o cu 1000 și ceva de lei”, a mărturisit aceasta.

„Le mulțumesc tuturor prietenilor mei de pe Internet care mă ajută și care sunt aproape de mine. Cu ei am făcut lucruri frumoase: i-am plătit tratamente lui Viorel, terapii. Bunicii mele, la fel. În viață uneori trebuie să faci niște alegeri. Acum sunt vremuri mai grele, trebuie să facem niște alegeri mai dificile”, a mai spus Oana Lis, conform Click.

Ajutor pentru Viorel Lis

Oana Lis mărturisește că nu este o rușine să ceri. Ea înceracă să îl ajute pe Viorel Lis așa cum poate.

„În ce mă privește, fac și eu ce pot! Consider că Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu trebuie să-ți fie rușine să ceri. Până la urmă, știi cum e românul: >. Dar când ceri nici așa nu e bine! Lumea oricum te condamnă!”, a adăugat soția fostului primar al Capitalei.

Pensia lui Viorel Lis

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că pensia acestuia este mai mică acum.

„I-au scăzut pensia! Când am plecat azi dimineață era tare supărat săracul de el! Cu 450 de lei cam așa a scăzut CASS-ul ăla! Care oricum el a muncit toată viața și a plătit! Mi se pare așa, dar astea sunt vremurile, trebuie să te mulțumești și cu mai puțin! Vorba aceea, săracii cu săracii, bogății cu bogății!”, a mai declarat Oana Lis