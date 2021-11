Cele mai bune filme și seriale din lume, premiate la New York

International Emmy Awards a avut loc luni, 22 noiembrie, în New York. Cele mai reușite filme și seriale au fost premiate de specialiștii din Hollywood.

Cine a câștigat premiile Emmy

Ceremonia s-a desfășurat pentru prima dată de la începutul pandemiei. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Suntem bucuroși că ne putem aduna, din nou, laolaltă, în New York, pentru a sărbători cele mai bune producții de televiziune din lume”, a afirmat Bruce Paisner, președintele academiei, citat de Deadline.com.

Lista câștigătorilor cuprinde mai multe nume sonore din lumea filmului: Programare artistică: „Kubrick By Kubrick” (Franța). Producători: Martin Laurent, Jérémy Zelnik, Maciej Kubicki, Anna Kepinska. Regizor: Gregory Monro. Cea mai bună miniserie: „INSiDE” (Noua Zeelandă) – Producători: Peter Salmon, Liz DiFiore. Regizor: Peter Salmon. Cea mai bună producție internațională de prime-time (non-engleză): „Ediția a 21-a a premiilor Latin Grammy”. Cea mai bună emisiune de entertainment fără scenariu: „Masked Singer” (Marea Britanie). Cea mai bună telenovelă: „The Song of Glory” (China). Cea mai bună interpretare feminină: Hayley Squires, în „Adult Material”. Cea mai bună interpretare masculină: David Tennant, în „Des”. Cea mai bună comedie: „Call My Agent” – sezonul al patrulea – Netflix (France).

Nevoia omenirii de diversitate

Tot în cadrul ceremoniei, președintele Bruce Paisner a remarcat că „ultimii ani au fost marcați de nevoia omenirii de diversitate, fie că vorbim despre cea culturală sau despre emfazarea altor categorii umane, considerate până nu demult, minoritare”, citează playtech.

Potrivit acestuia, lumea se omogenizează – ceea ce, până la urmă, nu are cum să fie decât un lucru bun. Acceptarea diversității și a multiculturalismului poate deveni sinonimul păcii într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat.