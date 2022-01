Cele mai romantice seriale pe Netflix, HBO, Starz. Ce apare în 2022

Platformele de streaming continuă să ne bucure cu cele mai romantice seriale. „A Discovery of Witches”, „Bridgerton”, „The Crown” sunt doar câteva variante pentru o seară perfectă petrecută alături de cei dragi în fața ecranelor.

A Discovery of Witches

Având la bază seria de romane de mare succes scrise de Deborah Harkness, serialul este o poveste de dragoste contemporană ce are loc în mediul academic de la Oxford, o lume în care vrăjitoarele, vampirii și demonii conviețuiesc alături de oameni, fără ca aceștia din urmă să își dea seama de prezența lor. Teresa Palmer este academiciana și istoricul Diana Bishop, o vrăjitoare care refuză să își accepte destinul. Descoperirea unui manuscris în biblioteca Bodleian o împinge în mijlocul unui mister periculos – și în calea enigmaticului genetician Matthew Clairmont (Matthew Goode), care și el are un secret de familie: e vampir. Diana și Matthew își unesc forțele pentru a înțelege secretele manuscrisului și, pe măsură ce relația lor evoluează, o serie de evenimente amenință să distrugă pacea instaurată între vrăjitoare, vampiri, demoni și oameni. Din distribuție fac parte: Matthew Goode, Teresa Palmer, Owen Teale, Malin Buska, Julian Kostov.

The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan este Midge Maisel. Printre grijile ei se află numărul de centimetri ai taliei, gambei şi gleznei (număr pe care îl notează zilnic într-un caiet), cei doi copii şi dacă nu cumva rabinul nu va refuza şi anul acesta invitaţia la cină. Midge este frumoasă, amuzantă şi mereu săritoare când soţul Joel (Michael Zegen), om de afaceri, o sâcîie cu insistenţele sale de a-şi cultiva hobby-ul, stand-up comedy, pentru care e lipsit de orice talent. Pentru Midge prima surpriză vine când descoperă că sketch-urile pe care Joel le exersează neobosit sunt de fapt „împrumutate”. A doua, când Joel o anunţă că mariajul nu e pentru el şi părăseşte cuibul familial pentru a se relaxa în braţele secretarei Penny. Din distribuție fac parte: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Alex Borstein.

The Gilded Age

Un tânăr descendent al unei familii conservatoare pornește într-o misiune de a se infiltra în clanul vecin bogat, dominat de nemilosul magnat al căilor ferate George Russell. Din distribuție fac parte: Christine Baranski, Cynthia Nixon, Linda Emond, Taissa Farmiga, Bill Irwin.

Sanditon (sezonul 2)

Sanditon este un serial de televiziune istoric britanic adaptat de Andrew Davies dintr-un manuscris neterminat de Jane Austen și cu Rose Williams și Theo James în rolurile principale. Situat în timpul erei Regenței, complotul urmează o eroină tânără și naivă în timp ce navighează în noua stațiune litorală Sanditon. Din distribuție fac parte: Jack Fox, Theo James, Crystal Clarke, Alexandra Roach, Charlotte Spencer.

Outlander

Serialul prezinta aventurile unei calatoare in timp. La baza intrigii lui sta povestea lui Claire (Beauchamp) Randall, o tanara care a activat ca asistenta in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Ea este casatorita cu Frank Randall, istoric, posibil spion in timpul aceluiasi razboi. Actiunea incepe in1945, dupa reunirea celor doi la sfarsitul marii conflagratii mondiale. Claire se casatorise cu Frank din dragoste, iar acum se aflau in Scotia, la Inverness, incercand sa-si reia mariajul printr-o a doua luna de miere. Din distribuție fac parte: Tobias Menzies, Sam Heughan, Grant O’Rourke, Duncan Lacroix, Caitriona Balfe.

Bridgerton ( sezonul 2)

Bridgerton o urmărește pe Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), fiica cea mare a puternicei familii Bridgerton, care își face debutul pe piața competitivă a mariajelor din înalta societate londoneză din perioada Regenței. Sperând să calce pe urmele părinților ei și să găsească partida potrivită, dar și dragostea adevărată, Daphne pare să aibă, inițial, perspective de neegalat. Dar, pe măsură ce fratele ei mai mare începe să excludă potențiali pretendenți, Lady Whistledown o zugrăvește pe Daphne într-o lumină nefavorabilă în foaia sa de scandal. Este momentul în care apare rebelul și deosebit de dezirabilul duce de Hastings (Regé-Jean Page), burlac convins și, din punctul de vedere al mamelor debutantelor, partida sezonului. Deși pretind că nu doresc nimic unul de la celălalt, atracția dintre ei este de netăgăduit. Între cei doi sar scântei și sunt prinși pe neașteptate într-un duel intelectual, străduindu-se să facă față exigențelor societății în privința viitorului lor. Din distribuția fac parte: Sheree Folkson, Alrick Riley, Julie Anne Robinson.

The Crown (sezonul 5)