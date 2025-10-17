B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Un renumit actor i-a spus „adio” iubitei cu care era de patru ani împreună: „Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat”

Un renumit actor i-a spus „adio” iubitei cu care era de patru ani împreună: „Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat”

17 oct. 2025, 21:16
Un renumit actor i-a spus „adio” iubitei cu care era de patru ani împreună: „Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat”
Sursă foto: Instagram/ @imdanielnuta
Cuprins
  1. Când s-au despărțit Cezara Petredeanu și Daniel Nuță
  2. Pe ce își canalizează acum energia Daniel Nuță
  3. Cum se menține Daniel Nuță în formă

Lumea mondenă a fost luată prin surprindere de vestea despărțirii unui cunoscut cuplu de actori,  după o relație de patru ani. Deși fanii se așteptau ca Cezara Petredeanu și Daniel Nuță să facă pasul cel mare în fața altarului, deznodământul a fost altul.

Când s-au despărțit Cezara Petredeanu și Daniel Nuță

Actorul a confirmat oficial despărțirea de fosta iubită, Cezara, și a dezvăluit momentul exact al rupturii. Mai mult, el a explicat cum, la scurt timp după încheierea relației de patru ani și întoarcerea dintr-un proiect în Grecia, a cunoscut pe cineva nou. Daniel a clarificat și misterul călătoriilor sale recente în străinătate, care au stârnit curiozitatea fanilor.

„Într-adevăr m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani. Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect. Iar când m-am întors, am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Am avut niște plecări, într-adevăr, când am fost văzut în aeroport, mergeam spre Roma la o expoziție a lui Carravaggio, expoziție foarte impresionantă. S-au adus din toată lumea opere de-ale lui”, a declarat Daniel Nuță, pentru Cancan.

Pe ce își canalizează acum energia Daniel Nuță

Daniel Nuță este din nou singur, căci relația în care a intrat după despărțirea de Cezara nu a fost una de lungă durată. Deși a dorit să păstreze discreția în privința motivelor exacte ale celei de-a doua despărțiri, vedeta vede finalul relației ca pe un pas necesar, cu un „scop destul de clar”. Actorul se focusează acum pe cariera și refacerea echilibrului personal.

„Nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar cred că lucrurile se așează așa cum trebuie să se așeze. Nu mai suntem împreună. Dar cred că lucrurile au fost și s-au întâmplat în felul ăsta cu un scop destul de clar. Și vom vedea, nu știm. În momentul ăsta sunt singur, sunt bine și mă gândesc doar la proiectele mele și la liniștea și la confortul meu mental, să-mi găsesc un echilibru al meu, eu cu mine. Și atât. Nu contează nimic altceva”, a adăugat Daniel Nuță.

Cum se menține Daniel Nuță în formă

Daniel Nuță a vorbit și despre modul în care se menține în formă, dezvăluind secretul siluetei sale și al energiei. Actorul a recunoscut că regimul său intens de antrenament a dus la o mică transformare fizică în ultimii ani, dar și-a exprimat speranța de a menține acest stil de viață activ pe termen foarte lung.

„Încerc cât se poate de mult să merg la bazin, să merg la sală, alerg foarte mult. Cred că am pierdut puțin din masa musculară în anii ăștia, pentru că am alergat foarte mult. Și la alergat, într-adevăr, se duce din masa musculară, dar în rest am rămas la fel. Și sper să mă țin așa până la 90 de ani, 100, cât voi trăi”, a conchis Daniel Nuță.

