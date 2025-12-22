Cântărețul britanic Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani, scrie presa internațională. Anunțul a fost făcut de un reprezentant al familiei.

Ce probleme de sănătate a avut Chris Rea

„Cu imensă tristețe anunțăm trecerea în neființă a dragului nostru Chris. El s-a stins liniștit, azi, în spital, după o scurtă suferință, fiind înconjurat de familie”, a anunțat purtătorul de cuvânt al familiei.

Chris Rea a fost în trecut diagnosticat cu cancer pancreatic și a suferit o operație de extirpare a pancreasului în 2001. În 2016, acesta a suferit un accident vascular cerebral.

Cele mai cunoscute piese lansate de Chris Rea

Rea s-a născut în 1951, în Middlesbrough, dintr-un tată italian și o mamă irlandeză. A avut șase frați și surori.

Artistul a combinat blues, pop, soul și rock în 25 de albume de studio, vândute în zeci de milioane de exemplare.

Chris Rea e asociat cu sezonul sărbătorilor cu melodia sa, Driving Home for Christmas, lansată în 1986. Piesa revine an de an în atenția ascultătorilor, acum fiind pe locul 30 în topul melodiilor de Crăciun.

Britanicul a cunoscut succesul la finele anilor ’70 și în anii ’80, cu piese ca Fool (If You Think It’s Over), Let’s Dance și The Road to Hell.