Cine este iubita a lui Florin Piersic. Actorul are o relație de 9 ani cu o femeie superbă

Carismaticul actor, Florin Piersic Jr, este în relație cu o femeie mai discretă. Partenera sa de viață este splendidă și misterioasă. Andreea Cipcă, este și mama celui de-al doilea copil al actorului, un băiețel, pe nume Sasha, în vârstă de șase ani. Piersic Jr. mai are o fiica, Sonia, în vârstă de 15 ani, din relația cu actrița Dorina Chiriac, scrie .

Cine este iubita actorului

Tânăra este jurnalistă și a fost editor pentru publicații de modă și life-style. Andreea Cipcă este cu 15 ani mai tânără decât partenerul ei, Florin, iar cei doi sunt într-o relație de aproximativ 9 ani.

Tânăra a optat să stea departe de lumina reflectoarelor și doar rar apare la evenimente cu soțul său. La 39 de ani, jurnalista arată impecabil, are trăsături adolescentine și siluetă trasă prin inel. Cei doi sunt într-adevăr un cuplu superb și , ținând cont de artă, familie și timpul petrecut în mijlocul naturii.

Despre relația cu tatăl său

Piersic Jr. a vorbit în cadrul unui interviu despre pe care a avut-o dintotdeauna cu tatăl, său, marele actor Florin Piersic. Actorul și-a dat seama de ruptura din relația cu părintele său, după ce s-au văzut un an în timpul pandemiei.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză.

Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine…

Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relație reală.

E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”, a mărturisit fiul lui Florin Piersic