Cine este Minerva, astrologul care lucrează la BNR. Cu ce boală a fost diagnosticată și ce zodie este

Astrologul Minerva, pe numele său real Gabriela Dima, a anunțat recent că lucrează în Banca Națională a României, are 64 de ani și este absolventă de Drept, Actorie și Psihologie.

Cu ce boală a fost diagnosticată Minerva în copilărie

Minerva a fost diagnosticată cu leucemie la vârsta de 9 de ani, însă după câțiva ani urma să afle că, în realitate, suferea de o altă boală de sânge, potrivit .

Pe actualul său soț l-a cunoscut în adolescență, grație unei conjuncturi mai puțin obișnuite. El era ofițer de aviație, iar ea era atrasă de bărbații în uniformă.

Tocmai avusese loc un accident aviatic, iar Minerva – la acel moment în vârstă de 16 ani – era la locul de muncă al tatălui său. Nu a durat mult până și-a anunțat tatăl că se va căsători cu acel bărbat.

Ce zodie este astrologul care lucrează la BNR

Minerva este zodia Vărsător, după cum a povestit chiar ea într-un interviu pentru .

„Mi-am dorit întotdeauna să fac Institutul de Artă Teatrală, unde am intrat abia a 11-a oară. Am dat până am reușit, deși sunt Vărsător. Se spune că Vărsătorii nu sunt perseverenți. Nu-i adevărat, sunt. Poate că aici a intrat în joc și ascendentul, care este Capricorn. Acesta mi-a dat încăpățânarea și tenacitatea de a merge mai departe.

M-am lovit de foarte multe lucruri în viață, dar întotdeauna planeta Saturn mie mi-a purtat noroc, m-a ajutat să mă ridic de fiecare dată când am fost doborâtă. Mi-am dat seama că n-am să profesez nici ca regizor, nici ca om de teatru, deși îmi era foarte dragă Mihaela Tonița Iordache, care era la Teatrologie. Colac peste pupăză, în anii 90 am intrat în presă”, a spus astrologul.