Cine este și cum arată soția lui Mihai Bobonete din serialul Las Fierbinți

Mihai Bobonete este unul dintre actorii emblematici ai serialului „Las Fierbinți“. Însă soția lui, Cătălina, a stat departe de lumina reflectoarelor.

Mihai Bobonete este căsătorit cu o femeie din anul 2003, fiind alături de mai bine de 25 de ani. Cătălina i-a oferit acestuia doi copii, un băiat și o fetiță, și împreună formează o familie fericită, notează wowbiz.ro.

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că… am și uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o anul trecut (2018), dar a durat că a trebuit să mă conving, stii… 25 de ani că vreau să rămânem.

Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți” , declara actorul pentru Viva.

Ce meserie are soția lui Mihai Bobonete

Cu toate acestea, ea a participat rar la evenimente publice alături de actor. Absolventă a Facultății de Psihologie, soția lui Mihai Bobonete lucrează ca make-up artist.

„Familia e familie, aici nu negociez timpul și atribuțiile mele de părinte și de soț, apoi serialul căruia îi datorez atât de mult și abia după vin emisiunile din televiziune și spectacolele mele de stand-up comedy și impro.

Pescuitul, pentru mine, e liniștea care îmi încarcă bateriile și mă menține bun și visător, soția mă ține veșnic îndrăgostit, copiii mă țin tânăr, serialul mă ține cunoscut și apreciat, televiziunea îmi dă bani, iar spectacolele îmi mențin umorul și buna dispoziție, așa că voi găsi timp pentru toate de fiecare dată”, declara Mihai Bobonete, pentru Libertatea.