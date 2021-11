Cine o creşte, de fapt, pe Josephine, fiica lui Smiley şi a Ginei Pistol

Gina Pistol a vorbit în premieră, în podcast-ul lui Speak, „La fileu”, despre viața de familie. Gina Pistol se ocupă tot timpul de fiica ei. Celebra prezentatoare a dezvăluit ce face când Smiley nu e în preajmă, mai ales că își dedică întreaga existență creșterii fiicei sale:

Gina Pistol, despre creșterea fiicei sale

„Am 5 ore libere pe săptămână. Am o prietenă care vine și mă ajută cu fetița, iar eu atunci mă duc să fac cumpărăturile, mi-au expirat toate actele și trebuia să le schimb. Cumva încerc să fac… Din cele 5 ore, două le fac pe drum. Nu pot să fac nimic”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta spune că este foarte greu să o crească singură pe fiica sa:

„Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux. E un copil foarte cuminte, dar are și ea momentele ei. Acum stă în funduleț și dă să meargă de-a bușilea, iar eu trebuie să stau lângă ea. Fiecare etapă care vine are greutățile ei”, a mai declarat Gina Pistol în cadrul podcastului lui Speak.

„Eu încerc să o adorm de pe la ora 19.30. De la ora 21 apuc să îmi fac și eu un duș, să mă dau cu o cremă pe față, să mănânc ceva. Mă pun în pat când ajunge și Andrei și ne uităm la două episoade de la un serial. Am adormit pe la 1. Fiica mea s-a trezit astăzi pe la ora 4.30 și m-a luat de nouă. Nu am știut ce mi se întâmplă. Avea chef de joacă, de vorbă, după nu avea chef de nimic. Mi-a luat două ore să o adorm. La 6.30 m-am pus în pat și a început pisoiul să miaune. Sunt leșinată”, a povestit iubita lui Smiley.

Când va apărea serialul cu Smiley

Juratul de la Superstar planifică să lanseze serialul muzical „Mai mult de o viață”. Acesta va cuprinde cinci episoade și va fi construit sub forma unui scurtmetraj. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.