Cine va câștiga Grammy-ul pentru cel mai bun album în 2024: Taylor Swift, Miley Cyrus sau SZA?

va avea loc duminică și va fi prezentată pentru a patra oară de Trevor Noah, în Los Angeles.

Cu SZA, , Billie Eilish, Olivia Rodrigo și Miley Cyrus ajungând în cele mai mari trei categorii, este greu de spus cine va câștiga.

Femeile conduc premiile Grammy din 2024

Și având în vedere că la categoria albumul anului există un număr fără precedent de artiste de sex feminin, este probabil să o vedem una dintre ele câștigând. Cu excepția cazului în care Jon Batiste – surprinde așa cum a făcut acum doi ani cu o victorie majoră.

Cyrus nu a câștigat niciodată un Grammy, în ciuda popularității și succesului său sale în topuri. „Flowers” a fost al doilea cel mai longeviv single pe locul 1 din 2023 conform Billboard (Morgan Wallen, nenominalizat la nicio categorie, a revendicat cel mai mare succes cu „Last Night”) și a resuscitat cariera lui Cyrus.

SZA ar trebui sărbătorită în cea mai prestigioasă categorie cu albumul său care se află între pop/rock („Nobody Gets Me”) și R&B („I Hate U”, „Snooze”). Este o călătorie de 23 de cântece, fiecare special în felul său.

„Midnights” cu „Lavender Haze”, „Snow on the Beach” sau „Anti-Hero”, „You’re On Your Own, Kid” nu este cel mai bun album al lui Swift, merită fără îndoială un premiu. În plus, dacă Swift este încoronată, ea va fi prima artistă care va obține premiul de patru ori.