Claudia Patrășcanu, implicată într-un nou dosar penal. Ce acuzații îi aduce fostul său soț Gabi Bădălău: „Că sunt speriată, este puțin spus”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au decis să formeze un cuplu acum mai mulți ani, însă din păcate, nenumărate neînțelegeri au dus în cele din urmă la divorț. De-a lungul ultimilor cinci ani, cei doi sunt într-o luptă continuă pentru custodia copiilor lor, iar până acum pare că procesele judiciare nu au ajuns la nicio concluzie.

Gabi Bădălău a depus o nouă plângere împotriva Claudiei Patrășcanu

Cu puțin timp în urmă, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, cu privire la situația delicată în care se găsește, după ce fostul său soț a depus o nouă plângere împotriva sa, scrie .

„Este alt proces inventat ca să mi se facă alt rău! Doar pentru a fi ruinată financiar, pentru a mi se deranja echilibrul și creșterea copiilor. Consider că tot ce mi se face le primesc, așa…. Poate că îmi este dat să le primesc. Sunt acuzații foarte grave. Ce pot să spun? În momentul în care îți vine o citație de la criminalistică acasă, am crezut că este o greșeală. Că sunt speriată, este puțin spus, M-am gândit: . La secția de Poliție am aflat despre ce este vorba. Eu nu am șantajat pe nimeni cu nimic. Gabi rămâne tatăl copiilor mei, bunicii rămân bunicii copiilor mei. Le voi duce așa cum mi-ai fost date.”, a declarat Claudia Patrășcanu, în exclusivitate, în urmă cu puțin timp, pentru Antena Stars.

Vedeta a aflat de proces prin intermediul presei

Cu puțin timp în urmă, prin intermediul rețelelor de socializare, în care a confirmat că informația privind noul proces legal în care este implicată a ajuns la ea prin intermediul presei.

„Dragi oameni de presă, m-ați contactat în ceea ce privește noul proces apărut pe portal…. un alt proces inventat de fostul meu soț și familia acestuia. Vă mulțumesc, cu mare considerație pentru meseria pe care o aveți și pentru înțelegerea de a nu amplifica aceste apariții și scandaluri în care sunt atrasă. Am o meserie din care trăiesc cinstit,nu am deranjat pe nimeni în atâția ani de carieră, doresc să muncesc în liniște pentru copiii mei și să fac tot ce îmi stă în putere pentru a evita tot felul de apariții,procese inventate, doar pentru a mi se face rău.

Consider ca aceste multe procese sunt mereu o Invenție, doar pentru a mă ruina financiar,pentru a îmi deranja liniștea, echilibrul și creșterea copiilor. Sunt 5 ani în care nu mi-am dorit decât să fiu lăsată în pace! Sa trăiesc! Aceste persoane s-au unit pentru a continuă să îmi facă rău și să mi dorească răul…. oameni pe care îi consider pierduți sufletește,oameni care duc o lupta cu interiorul lor si care nu reușesc sa trăiască în liniște”, a scris Claudia Pătrășcanu pe pagina ei de Instagram.