Clinica privată în care a fost internat Mîțu-Stoian respinge acuzațiile de malpraxis: „Starea sa de sănătate a fost stabilă”

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a surprins România. Cântărețul de muzică populară avea doar 61 de ani și se vindecase de COVID. Din nefericire, el a decedat în urma unor complicații, la Spitalul din Reșița. Diverse ipoteze circulă în spațiul public despre cauzele decesului, în prezent. Sora răposatului a cerut autopsie, după ce ar fi aflat că alți trei pacienți ar fi avut probleme de sănătate în urma oxigenării excesive la clinica privată unde a mers artistul, pentru recuperarea post-COVID.

Reprezentanții clinicii private au ieșit cu un punct de vedere oficial cu privire la evenimentul nefericit, respectiv pe fondul valului de suspiciuni. Aceștia resping total acuzațiile de „forțare de oxigen”. Potrivit comunicatului de presă al clinicii, artistul a fost externat într-o stare bună de sănătate.

„Spre dimineață medicul a fost chemat pentru hemoptizie; domnul Petre Mîțu-Stoian a fost transportat cu salvarea la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc Oravita; acolo a primit tratament cu Oxigen și substanțe perfuzabile specifice care au oprit tusea și hemoptizia; pacientul s-a simțit bine în tot acest timp, a dorit să se întoarcă la clinica noastră, dar din prudență a acceptat să rămână pentru investigații suplimentare. Ulterior a fost trimis la Reșița pentru evaluare imagistică.

Clinica a constatat mai târziu că starea domniei sale a continuat să fie una stabilă la Spitalul Județean Reșița și că abia după ora 13:00 starea sa s-a agravat.

În ceea ce privește unele afirmații apărute, din necunoaștere sau ignoranță, în spațiul public, Clinica Nera face următoarele precizări:

Cllinica Nera nu administrează medicația cronică a pacienților, acest lucru este în responsabilitatea pacienților și a aparținătorilor. Tratamentul cu oxigen hiperbar, mai ales în dozele mici de testare a toleranței, nu poate crește valoarea INR (anticoagularea sângelui).

Eventualele barotraume ce pot fi posibil atribuite expunerii mediului hiperbar apar obligatoriu în timpul sau imediat după încheierea ședinței;

La valori INR 6-7, constatate la Spitalul Județean Reșița, hemoptizia poate apărea și spontan sau după un episod de tuse severă și reprezintă o complicație directă a tratamentului necontrolat cu anticoagulante, tratament administrat înainte de sosirea la Clinică.

Clinica privată unde care a fost internat Mîțu-Stoian: „Pacientul era în siguranță”

Asa cum am aratat mai sus, Oxigenul are efect vaso-constructor, deci pacientul era in siguranta pe O2 nicidecum în pericol asa cum a lăsat să se înteleagă expresia „forțare de oxigen” apărută în presă. De altfel, în declaratia de după terapie a pacientului, domnul Petre Mîțu-Stoian, aparuta în presă, acesta s-a exprimat foarte clar: „Mă simt excelent”.

De la lansare, la Clinica Nera au fost tratate mai bine de 600 de persoane, cu un total de peste 4000 de terapii hiperbare efectuate.

Clinica Nera beneficiază de cel mai avansat sistem de tratament prin oxigenoterapie hiperbară și de personal profesionist calificat. Pacienții care au beneficiat de tratament la Clinica Nera au apreciat calitatea ireproșabilă a serviciilor oferite de profesioniștii în sănătate de la instituția noastră”, precizează Clinica Nera într-un comunicat de presă, potrivit R3media.

Dezvăluirile apropiaților lui Cornel Mîțu Stoian

Adriana Bahmuțeanu se numără printre cei care se gândește că artistul de muzică populară a fost victima unui malpraxis.

„Din câte știu, Petrică a fost mutat de la o clinică privată la spital pentru că scuipa sânge și avea o supradoză de anti-coagulante prescrise pentru fibrilații în tratamentul post-COVID. Dar, fiind internat, tratamentul nu și-l administra singur, nu? În condițiile astea, nu putem exclude o culpă medicală sau chiar un malpraxis! Ar trebui să aflăm dacă nu cumva i s-a greșit doza de anticoagulant sau tratamentul, în general.

Vorbim de un om care a mers la o clinică să scape de problemele post-COVID și a murit brusc, el nemaifiind bolnav de COVID. Întrebarea e, de ce a murit Petrică Mîțu Stoian?”, a declarat Bahmuțeanu, potrivit Cancan.

Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul morții lui Petrică Mîţu Stoian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul morții lui Petrică Mîţu Stoian.

„La data de 8.11.2021, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, a fost înregistrat dosarul cu nr. 2486/P/ 2021, având ca obiect infracţiunea de ucidere din culpă. În cauză se efectuează cercetări privind stabilirea împrejurărilor în care a decedat persoana vătămată Mîţu Petre, la data de 6.11.2021, în cadrul Secţiei de terapie intensivă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.

Cu doar trei zile înainte să moară, Petrică Mîțu Stoian, vaccinat anti-COVID-19, a fost la filmările Revelionului 2022, de la Antena 1.

Interpretul de muzică populară va fi înmormântat săptămâna aceasta.