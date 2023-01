Codin Maticiuc, lăsat fără cuvinte de fiica lui, Smaranda, în vârstă de 4 ani: „Cred că le-a durut frigul”

Codin Maticiuc a fost lăsat fără cuvinte în momentul în care a auzit ce a mărturisit fiica lui cea mare.

Smaranda are aproape 4 ani și este un copil extrem de inteligent.

Codin Maticiuc, lăsat fără cuvinte de fiica lui mai mare

Zilnic , Codin Maticiuc este uimit de fiica lui, Smaranda. La un moment dat, aceasta privea pe geam și . Actorul din serialul „Clanul” a fost impresionat de ceea ce a auzit și a povestit fanilor săi pe rețelele de socializare.

„Smaranda, la 3 ani și 9 luni, privind afară pe geam. Citatul este exact, nu este nimic adăugat sau omis.

«Uite cum bate vântul fără frunze, e iarnă. Și e frig. Și toate florile mele au pierit, florile mele colorate care-mi dădeau speranță să fiu fericită în fiecare dimineață, frumoasele mele, iubitele, micuțele mele, speranțele mele… Cred că le-a durut frigul»”, a relatat Codin Maticiuc, potrivit .

Codin Maticiuc și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp alături de familie

Codin Maticiuc, în vârstă de 42 de ani, este implicat în mai multe proiecte, astfel că acesta este mai tot timpul plecat de acasă. În plus, în prezent, actorul filmează și pentru cel de-al doilea sezon al serialului „Clanul”. Tată a trei copii, doi pe care îi are cu Ana Pandeli și un băiat pe care iubita lui îl are dintr-o relație anterioară, Codin nu petrece prea mult pe acasă.

„Asta e problema, că nu stau destul de mult pe acasă, că nu fac, că nu dreg. Asta este o problemă. Ușor, ușor, încerc să fac din toate. La 80 de ani o să stau foarte mult pe acasă. Să vedem, sper. Poate că la 80 de ani o să preia cineva deja. Uite, tata are 70 și cumva s-a retras din fundație, eu mă ocup mai tare, aproape în 99% mă ocup eu. El foarte rar se mai apleacă sau asupra cifrelor”, a declarat Codin Maticiuc.

Acesta a mai declarat că fiica lui, Smaranda, nu se uită la televizor, astfel că nu înțelege că tatăl ei face filme. „Nu, de unde să știe? Are 3 ani, de unde să știe? Știe că fac filme, dar nu prea înțelege treaba asta. Nu prea se uită la televizor, foarte rar a văzut un crâmpei dintr-un desen animat sau ceva. Nu prea înțelege cu filmul. I-am explicat așa, o să îi mai explic. Singura chestie pe care a sesizat-o, dar tot nu își dă seama, este că face lumea poze cu mine pe stradă.

Dar tot nu înțelege, se gândește că așa este cu tații. Cumva, tații sunt opriți de alți oameni. Nu cred că încă a simțit nici măcar diferența dintre mine și mama ei, nu știu. Nu simte”, a mai adăugat Codin.

Codin Maticiuc a recunoscut recent că nu i-a fost ușor să se împartă între fetița cea mare, Smaranda, și mezina Ilinca. „Foarte greu e, o băgăm foarte mult în seamă, chiar un pic exagerat, mai ales când e Ilinca în cameră avem grijă să o luăm foarte mult în brațe, să-i vorbim foarte mult despre situația asta.

E imposibil să previi cu totul și să îndepărtezi această situație, dar uite cât de cât reușim”, a spus Maticiuc, care a explicat cum se implică el în creșterea fetițelor.