B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia

Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia

Elena Boruz
22 oct. 2025, 12:53
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Codin Maticiuc, cu sufletul la vedere. Ce dezvăluiri a făcut afaceristul
  2. Ce regrete are Codin Maticiuc

Codin Maticiuc, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din România, atât pentru activitatea sa în lumea afacerilor, cât și pentru implicarea sa civică, a făcut mărturisiri despre mama sa.

Aceasta a suferit o a doua operație pe creier, după ce cancerul său, din păcate, a recidivat. Recent, bărbatul a povestit care este cel mai mare regret pe care îl are, atunci când vine vorba despre cea care i-a dat viață.

Codin Maticiuc, cu sufletul la vedere. Ce dezvăluiri a făcut afaceristul

De curând, s-a lansat un nou film, al cărui producător a fost Codin Maticiuc. Cu prilejul acesta, bărbatul a oferit declarații despre mama sa, întrebat fiind de reporterii prezenți la eveniment.

Viața haotică, munca multă și activitățile care mai de care, nu l-au împiedicat pe bărbat să fie alături de mama sa, care se află în spital. Cu puțin timp în urmă, Codin și-a sărbătorit ziua de naștere și a ales să facă acest lucru alături de familia lui și mama sa, în spital.

„Da, este adevărat, trebuie să le facem pe toate în viață. Am stat și cu mama cât am putut. Poate nu destul, însă am stat, am făcut, am stat, am fost la toate operațiile ei. Nu a existat RMN pe care să îl facă și să nu fiu cu ea. Nu a existat niciun set de analize de imagistică la care să nu merg eu personal. Pe toate le aveam programate în agendă și am mers eu personal la toate”, a declarat Codin Maticiuc pentru Spynews.ro.

Ce regrete are Codin Maticiuc

Chiar dacă a fost nelipsit din momentele cruciale, în care femeia a avut nevoie de el, bărbatul a menționat însă că există și câteva regrete pe care le are. Acesta și-ar fi dorit să fi și mai prezent în viața mamei sale, însă timpul, mai exact lipsa acestuia, i-a pus „bețe în roate”.

„Lăsând la o parte că mi-aș fi dorit să stau mai mult, să trec mai mult, în fiecare zi, să stau mai multe ore cu ea, dar nu a existat ceva mare la care eu să nu fiu acolo sau să nu organizez chiar eu. De la programare, mers acolo, absolut tot. Este minimul de bun-simț. Eu sunt minimul de bun-simț. Aș vrea mai mult, dar măcar minimul”, a mai spus producătorul de film.

Tags:
Citește și...
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Monden
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Monden
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Eveniment
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Cătălin Botezatu, dezvăluiri din copilărie: „Dacă nu făceam lucrurile bine, mâncam bătaie”. Ce i-a rămas în minte designerului
Monden
Cătălin Botezatu, dezvăluiri din copilărie: „Dacă nu făceam lucrurile bine, mâncam bătaie”. Ce i-a rămas în minte designerului
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Monden
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Monden
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Monden
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Monden
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Monden
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Monden
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Ultima oră
13:49 - Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
13:43 - Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
13:33 - Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
13:17 - Cum să alegi soluția ideală pentru decor și funcționalitate în locuința ta
13:10 - 22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
13:09 - Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
13:04 - Unde să organizezi majoratul pe care să nu-l uiți niciodată
12:53 - Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul
12:18 - Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează
12:11 - În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj