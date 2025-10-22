Codin Maticiuc, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din România, atât pentru activitatea sa în lumea afacerilor, cât și pentru implicarea sa civică, a făcut mărturisiri despre mama sa.

Aceasta a suferit o a doua operație pe creier, după ce cancerul său, din păcate, a recidivat. Recent, bărbatul a povestit care este cel mai mare regret pe care îl are, atunci când vine vorba despre cea care i-a dat viață.

Codin Maticiuc, cu sufletul la vedere. Ce dezvăluiri a făcut afaceristul

De curând, s-a lansat un nou film, al cărui producător a fost Codin Maticiuc. Cu prilejul acesta, bărbatul a oferit declarații despre mama sa, întrebat fiind de reporterii prezenți la eveniment.

Viața haotică, munca multă și activitățile care mai de care, nu l-au împiedicat pe bărbat să fie alături de mama sa, care se află în spital. Cu puțin timp în urmă, Codin și a ales să facă acest lucru alături de familia lui și mama sa, în spital.

„Da, este adevărat, trebuie să le facem pe toate în viață. Am stat și cu mama cât am putut. Poate nu destul, însă am stat, am făcut, am stat, am fost la toate operațiile ei. Nu a existat RMN pe care să îl facă și să nu fiu cu ea. Nu a existat niciun set de analize de imagistică la care să nu merg eu personal. Pe toate le aveam programate în agendă și am mers eu personal la toate”, a declarat Codin Maticiuc pentru

Ce regrete are Codin Maticiuc

Chiar dacă a fost nelipsit din momentele cruciale, în care femeia a avut nevoie de el, bărbatul a menționat însă că există și câteva regrete pe care le are. Acesta și-ar fi dorit să fi și mai prezent în viața mamei sale, însă timpul, mai exact lipsa acestuia, i-a pus „bețe în roate”.