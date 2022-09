Corina Caragea, cumpătată la capitolul financiar. În ce investeștea cea mai mare parte din bani: „Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe...”

Corina Caragea mărturisește că este o persoană foarte cumpătată la capitolul financiar, însă este un aspect la care nu poate renunța și pentru care scoate bani frumoși din buzunar. Prezentatoarea nu cheltuie foarte mult pe accesorii sau obiecte vestimentare, dar are altă pasiune care necesită investiții.

La ce lucru nu va renunța Corina Caragea

, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, este pasionată de călătorii și preferă să își consume toți banii pe asta, decât pe lucruri materiale care se devalorizează odată cu trecerea timpului.

,,Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe. Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine și în amintirile mele și în dezvoltarea mea. Consider că să călătorești e cea mai bună lecție de dezvoltare personală”, a declarat Corina Caragea.

Bruneta a colindat în toată lumea, pasiunea sa fiind una dintre cele mai piperate în prezent.

„Paris este un oraș care nu m-a impresionat deloc. Poate m-am dus cu așteptări prea mari. Este un oraș frumos. Dar dacă ar fi să aleg, m-aș îndrepta către altă destinație. Deși vorbesc franceză și îmi place mult și muzica franțuzească, nici Nisa, Cannes și Monte Carlo nu m-au atras încât să revin.

Pur și simplu, nu știu să spun de ce. Sunt țări care inexplicabil mi se potrivesc mânușă și țări care nu. Spania și Italia oricând”, a declarat Corina Caragea într–un interviu pentru unica.ro.

Vara aceasta a fost a călătoriilor pentru Corina Caragea

Vacanțele care au fost amânate din cauza pandemiei, vara aceasta. Printre destinații se regăsesc Helsinki, Valencia, Barcelona, Istanbul și Republica Dominicană.

,,M-am plimbat foarte mult în vara asta, am vrut cumva să recuperez după anii de pandemie, de stat în casă. De fiecare dată când am avut un weekend liber, chiar și o zi liberă, am dat fuga undeva. Uite, duminica trecută, am dat o fugă până pe Valea Doftanei, e la o oră și ceva de București. Am fost la Helsinki, la Valencia, la Barcelona, Istanbul, Republica Dominicană. Sunt o norocoasă, pentru că îmi place foarte mult să călătoresc și mi-era dor”, a mai spus prezentatoarea.