Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la „ProTv”, este cunoscută pentru vacanțele sale. Aceasta a vorbit despre cea mai scumpă de până acum, care a fost „ca într-un vis”. Iată despre ce destinație este vorba!

Cea mai scumpă destinație

Corina Caragea a vorbit despre cea mai scumpă vacanță în care a fost până acum. Este vorba despre Bora Bora. Prezentatoarea de știri sportive a mărturisit că a fost o locație de vis.

„Totul foarte colorat. Îți pun flori pe cap, la gât. Ei sunt îmbrăcați în flori, toate femeile aveau câte o floare – ori la ureche, ori pe cap. De când am pășit de acolo, a venit cineva cu niște flori să mi le pună la gât. Am ajuns la hotel, stăteam la plajă, a venit o doamnă să îmi pună coronița ei. Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”, a povestit ea în emisiunea Cafea cu visuri, conform Click.

Un singur minus: mâncarea

Cu toate acestea, Corina Caragea a mărturisit că mâncarea nu a fost pe gustul ei, iar prețurile erau ridicate.

„Aș zice mâncarea. Clar depinde de gusturi. Nu că nu mi-a plăcut, dar mă așteptam să fie totul accesbil la tot pasul. Pește proaspăt, sucuri naturale de fructe. Din păcate, toate acestea erau mult mai scumpe decât mâncarea de tip fast-food! Le găsești doar la prețuri mult mai mari. Mă uitam că și localnicii sunt consumatori de fast-food, preferă cartofii prăjiți…”, a declarat aceasta.

Despre cazare

Pe de altă parte, Corina spune că a fost mulțumită de cazările găsite: „Eu am stat la resorturi, am schimbat cazările, am stat la 4 hoteluri. Am stat și pe apă și pe uscat, da. Mie îmi e teamă de aceste căsuțe, dar aici m-am simțit foarte, foarte bine, (…). Cazarea a fost impecabilă, chiar a meritat toți banii”.

„Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da!… Poți să stai la un airbnb cu 200 de euro/ noapte, poți să stai la o căsuță cu 2000 euro/noapte, bineînțeles prețurile variază în funcție de sezon, hotel, servicii”, a adăugat ea.

Despre zbor

În ceea ce privește zborul, prezentatoarea mărtusisește că a dat peste 2.000 de euro.

„Eu am plătit 2.100 de euro București-Tahiti, la clasa economy. Bineînțeles că le-am luat cu o lună înainte. Dacă le iei cu un an înainte, posibil să mai scadă prețul puțin”, a mărturisit Corina Caragea.