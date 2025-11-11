B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta

Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta

Selen Osmanoglu
11 nov. 2025, 10:35
Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
sursă foto. captură YT
Cuprins
  1. Cea mai scumpă destinație
  2. Un singur minus: mâncarea
  3. Despre cazare
  4. Despre zbor

Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la „ProTv”, este cunoscută pentru vacanțele sale. Aceasta a vorbit despre cea mai scumpă de până acum, care a fost „ca într-un vis”. Iată despre ce destinație este vorba!

Cea mai scumpă destinație

Corina Caragea a vorbit despre cea mai scumpă vacanță în care a fost până acum. Este vorba despre Bora Bora. Prezentatoarea de știri sportive a mărturisit că a fost o locație de vis.

„Totul foarte colorat. Îți pun flori pe cap, la gât. Ei sunt îmbrăcați în flori, toate femeile aveau câte o floare – ori la ureche, ori pe cap. De când am pășit de acolo, a venit cineva cu niște flori să mi le pună la gât. Am ajuns la hotel, stăteam la plajă, a venit o doamnă să îmi pună coronița ei. Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”, a povestit ea în emisiunea Cafea cu visuri, conform Click.

Un singur minus: mâncarea

Cu toate acestea, Corina Caragea a mărturisit că mâncarea nu a fost pe gustul ei, iar prețurile erau ridicate.

„Aș zice mâncarea. Clar depinde de gusturi. Nu că nu mi-a plăcut, dar mă așteptam să fie totul accesbil la tot pasul. Pește proaspăt, sucuri naturale de fructe. Din păcate, toate acestea erau mult mai scumpe decât mâncarea de tip fast-food! Le găsești doar la prețuri mult mai mari. Mă uitam că și localnicii sunt consumatori de fast-food, preferă cartofii prăjiți…”, a declarat aceasta.

Despre cazare

Pe de altă parte, Corina spune că a fost mulțumită de cazările găsite: „Eu am stat la resorturi, am schimbat cazările, am stat la 4 hoteluri. Am stat și pe apă și pe uscat, da. Mie îmi e teamă de aceste căsuțe, dar aici m-am simțit foarte, foarte bine, (…). Cazarea a fost impecabilă, chiar a meritat toți banii”.

„Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da!… Poți să stai la un airbnb cu 200 de euro/ noapte, poți să stai la o căsuță cu 2000 euro/noapte, bineînțeles prețurile variază în funcție de sezon, hotel, servicii”, a adăugat ea.

Despre zbor

În ceea ce privește zborul, prezentatoarea mărtusisește că a dat peste 2.000 de euro.

„Eu am plătit 2.100 de euro București-Tahiti, la clasa economy. Bineînțeles că le-am luat cu o lună înainte. Dacă le iei cu un an înainte, posibil să mai scadă prețul puțin”, a mărturisit Corina Caragea.

Tags:
Citește și...
Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
Monden
Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
Adela Popescu, despre cum și-a câștigat primii bani și pe ce i-a cheltuit: „Nu era ceva fabulos pe vremea aceea”
Monden
Adela Popescu, despre cum și-a câștigat primii bani și pe ce i-a cheltuit: „Nu era ceva fabulos pe vremea aceea”
Mihai Trăistariu încheie anul pe scenă. Câte mii de euro câștigă din concertele de sărbători
Monden
Mihai Trăistariu încheie anul pe scenă. Câte mii de euro câștigă din concertele de sărbători
Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
Monden
Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
Monden
Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele
Monden
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele
Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
Monden
Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Monden
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Monden
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Monden
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Ultima oră
11:55 - Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
11:52 - Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)
11:27 - RAR face verificări la vânzătorii de vehicule second-hand. Condițiile în care se pot tranzacționa mașinile rulate
11:05 - Sorin Grindeanu a plecat nervos spre Cotroceni. Ce a declarat șeful PSD înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan
10:53 - Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
10:39 - Povestea „averii” de 3 milioane de euro a lui Cătălin Drulă. Candidatul USR la Primăria Capitalei reacționează (VIDEO)
10:20 - Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
09:59 - Incident la Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub o aeronavă Wizz Air
09:54 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de reforme profunde. Bugetele trebuie să urmeze competențele și responsabilitățile”(VIDEO)
09:47 - Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viața”: Numirea Oanei Gheorghiu în guvern vulnerabilizează activitatea asociației