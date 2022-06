Corina Chiriac, detalii despre viața în America: „Nu am venit cu bani de acolo”

Corina Chiriac, una dintre cele mai îndrăgite , a locuit în America pentru o perioadă de 5 ani, alături de regretatul ei soț, Virgil Anastasiu. Invitată la podcastul lui Damian Drăghici, aceasta a povestit experiența pe care a trăit-o în California.

Cântăreața a mărturisit că era prost plătită acolo, însă nu regretă această perioada din viața ei, căci a fost câștigată pe alte planuri, potrivit

Corina Chiriac, despre viața în America

„Nu (nu îi pare rău n.r), pentru că nu am venit cu bani de acolo, dar am venit cu multă cunoaștere. Mi s-a deschis foarte mult orizontul minții. Și când am înțeles că nici eu, nici Vigil – Dumnezeu să îl ierte!- nu o să facem prea mulți purici pe acolo, am zis că eu mă duc acasă”, a explicat Corina Chiriac.

Pe de altă parte, la întoarcerea în România, artista a mărturisit că s-a confruntat cu depresia: „Vreo câțiva ani. A fost greu…Tata a plecat în ’94 dincolo (pe lumea cealaltă n.r) Mama a suferit și ea până a plecat. Am făcut o operație mare. Pe urmă bietul Virgil a avut și el niște probleme în continuare. A fost o perioadă lungă. În povestea fiecăruia există niște ani foarte grei, care ne sunt dați ca lecție. Ce a fost greu, a trecut, am învins și am ieșit cu ajutorul lui Dumnezeu. Cel mai mult m-a ajutat (credința n.r)”, a mai spus Corina Chiriac.

Corina Chiriac nu s-a recăsătorit

După în 1997, Corina Chiriac nu s-a recăsătorit și mărturisește că se simte bine singură și are o viață activă.

„Mă simt bine singură, pentru că am foarte multe preocupări. Mă bucur de prieteni, dar mă bucur și de momentele de singurătate. Sunt un om activ, gândesc pozitiv. Am gândit întotdeauna. M-am gândit la bine. Destul de ordonată, destul de gospodină. Hai, cu ce mă mai laud?!”, a mai spus despre ea în podcast.