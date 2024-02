Cornelia și Lupu Rednic, refuz categoric în privința participării la America Express / De ce nu au vrut să ia parte la această emisiune: „Ne-au întrebat dacă vrem...

Cornelia și Lupu Rednic, doi dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzică populară, au dezvăluit recent motivul pentru care nu au vrut să participe la America Express sezonul 6. Cei doi au apelați de producătorii emisiunii, însă au refuzat categoric propunerea.

Ce le-a transmis Cornelia Rednic producătorilor emisiunii America Express

Printre cei care , sezon care a început în Columbia și va continua în Ecuador și Argentina, ar fi putut fi și . Cei doi au primit propunerea de a lua parte la această experiență, dar se pare că acest tip de show nu este pentru ei.

„Noi doi suntem foarte diferiți, dar ne completăm, ne tolerăm, ne înțelegem. Avem răbdare unul cu celălalt și asta este. Ne-au sunat pentru America Express, dar nu sunt dispusă. Au fost simpatici, ne-au întrebat dacă vrem să ne testăm limitele și le-am zis să ne lase aici, pe plaiurile românești”, a spus Cornelia Rednic, potrivit .

Din ce își câștigă banii cei doi interpreți de muzică populară

, Cornelia și Lupu Rednic au un venit suplimentar prin intermediul participării la diverse campanii publicitare. Cei doi fac selecția cu grijă atunci când vine vorba despre o colaborare și recomandă doar produsele în care și ei au încredere.

„Acum facem reclamă la un celebru lanț de magazine, dar am mai fost în reclame, pentru o firmă de pateu, din Satu Mare, dar și la un celebru vin românesc. Facem doar la produse alimentare. Am refuzat să facem reclamă la alifii, la medicamente sau la ceaiuri, de tot felul, fiindcă nu știm despre ce este vorba, nu avem studii medicale, așa că nu le putem recomanda oamenilor. Eu am o vorbă înțeleaptă: «De ce să mă bag, dacă nu sunt scafandru?». Păi, știți bancul: «Dacă un scafandru s-ar arunca cu fața în apă și-ar sparge capul, căci ar cădea în barcă!»”, a declarat Lupu Rednic.