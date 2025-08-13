Costel Biju are probleme de sănătate! Ce a pățit cântărețul

Costel Biju, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți cântăreți de manele din România, i-a șocat pe fani cu filmulețul pe care l-a postat! Acesta nu se află deloc într-o stare bună și a povestit totul în mediul online.

nu mai poate să își onoreze evenimentele la care era angajat să cânte și, astfel, a fost nevoit să dovedească din ce cauză nu va mai presta serviciile pentru care și-a dat cuvântul.

Cuprins:

Ce a pățit Costel Biju

Costel Biju: „Rugați-vă să îmi revin repede!”. Ce le-a mai transmis fanilor

Costel Biju a explicat pe TikTok faptul că se confruntă cu probleme la nivelul vocii. Acesta și-a cerut scuze de la toți oamenii cărora le promisese că va cânta la evenimentele lor. Mai mult decât atât, a menționat că nu știe când își va reveni și că speră ca lucrurile să se rezolve cât mai rapid.

„Postez acest video cu durere în suflet, nu vreau ca oamenii cu evenimentele din zilele următoare să creadă altceva. De două trei zile am rămas fără voce. Îmi cer scuze că nu am putut să ajung aseară la evenimentele promise. Nici astăzi nu voi putea ajunge. Nu știu când am să-mi revin, dar sper ca oamenii să mă înțeleagă, pentru că ei știu că eu sunt un artist foarte serios, dar niciodată nu se știe când te lasă vocea. Nu este instrument, ca să putem să apelăm la un alt instrument sau să cumpărăm alt instrument. Ieri am fost foarte rău, nu am putut nici să vorbesc, nu am avut glas. Astăzi sunt puțin mai bine și sper să îmi revin cât se poate de repede, să fiu pe scenă, să fac lumea fericită. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a spus Costel Biju, într-un videoclip pe

Biju i-a asigurat pe fani de iubirea pe care le-o poartă și i-a îndemnat să îi transmită gânduri bune pentru a-și reveni cât mai repede.

„Vă iubesc mult de tot pe toți, oamenii mei buni și frumoși. Voi știți cât de mult muncesc și la ce intensitate! Rugați-vă să-mi revin repede și vindecați-mă cu iubirea voastră printr-un mesaj frumos!”, a mai transmis manelistul.