B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Costel Biju are probleme de sănătate! Ce a pățit cântărețul

Costel Biju are probleme de sănătate! Ce a pățit cântărețul

Elena Boruz
13 aug. 2025, 18:16
Costel Biju are probleme de sănătate! Ce a pățit cântărețul
Sursă foto: Instagram/@costelbiju

Costel Biju, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți cântăreți de manele din România, i-a șocat pe fani cu filmulețul pe care l-a postat! Acesta nu se află deloc într-o stare bună și a povestit totul în mediul online.

Artistul nu mai poate să își onoreze evenimentele la care era angajat să cânte și, astfel, a fost nevoit să dovedească din ce cauză nu va mai presta serviciile pentru care și-a dat cuvântul.

Cuprins:

  • Ce a pățit Costel Biju
  • Costel Biju: „Rugați-vă să îmi revin repede!”. Ce le-a mai transmis fanilor

Ce a pățit Costel Biju

Costel Biju a explicat pe TikTok faptul că se confruntă cu probleme la nivelul vocii. Acesta și-a cerut scuze de la toți oamenii cărora le promisese că va cânta la evenimentele lor. Mai mult decât atât, manelistul a menționat că nu știe când își va reveni și că speră ca lucrurile să se rezolve cât mai rapid.

„Postez acest video cu durere în suflet, nu vreau ca oamenii cu evenimentele din zilele următoare să creadă altceva. De două trei zile am rămas fără voce. Îmi cer scuze că nu am putut să ajung aseară la evenimentele promise. Nici astăzi nu voi putea ajunge. Nu știu când am să-mi revin, dar sper ca oamenii să mă înțeleagă, pentru că ei știu că eu sunt un artist foarte serios, dar niciodată nu se știe când te lasă vocea. Nu este instrument, ca să putem să apelăm la un alt instrument sau să cumpărăm alt instrument. Ieri am fost foarte rău, nu am putut nici să vorbesc, nu am avut glas. Astăzi sunt puțin mai bine și sper să îmi revin cât se poate de repede, să fiu pe scenă, să fac lumea fericită. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a spus Costel Biju, într-un videoclip pe rețelele de socializare.

Costel Biju: „Rugați-vă să îmi revin repede!”. Ce le-a mai transmis fanilor

Biju i-a asigurat pe fani de iubirea pe care le-o poartă și i-a îndemnat să îi transmită gânduri bune pentru a-și reveni cât mai repede.

„Vă iubesc mult de tot pe toți, oamenii mei buni și frumoși. Voi știți cât de mult muncesc și la ce intensitate! Rugați-vă să-mi revin repede și vindecați-mă cu iubirea voastră printr-un mesaj frumos!”, a mai transmis manelistul.

@costelbijuoficialVă iubesc mult de tot pe toți oamenii mei buni și frumoși , voi știți cat de mult muncesc și la ce intensitate ! Rugati’va să mi revin repede și vindecați’ma cu iubirea voastră printr-un mesaj frumos !

♬ Very Sad – Enchan

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
Monden
Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
Monden
Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Monden
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”
Monden
Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Monden
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la o cântare. Ce spune avocata artistei: A fost autoapărare
Monden
Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la o cântare. Ce spune avocata artistei: A fost autoapărare
Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales
Monden
Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
Monden
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
Monden
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
Monden
Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
Ultima oră
19:51 - Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
19:49 - DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
19:30 - Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu
19:21 - Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
19:18 - Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
18:50 - Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
18:44 - Copil de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie. Unde s-a petrecut incidentul și ce detalii au ieșit la iveală
18:32 - Un român a murit lângă Madrid încercând să salveze un bărbat și 20 de cai. Mircea era om de afaceri și locuia în Spania
18:27 - Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
18:01 - O explozie puternică a avut loc într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. Patru persoane, printre care un minor, au suferit arsuri grave