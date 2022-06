CRBL a dezvăluit care este legătura dintre el, Smiley și Marius Moga, la 11 ani de la destrămarea trupei Simplu

În urmă cu mai bine de un deceniu, Smiley, CRBL și făceau furori în muzica românească datorită trupei Simplu. Cu toate că erau în cea mai bună perioadă a lor din punct de vedere profesional, membrii trupei s-au despărțit în urmă cu 11 ani și fiecare a mers pe un drum separat.

Recent, CRBL a oferit un interviu în cadrul căruia a explicat care este, în prezent, relația dintre cei trei și cum a marcat trecerea timpului o prietenie atât de strânsă.

În ce relații este CRBL cu Smiley și Marius Moga, de la destrămarea trupei Simplu

Într-un interviu acordat pentru Viva, CRBL a vorbit povestit despre perioada când făcea parte din trupa Simplu. Artistul a mărturisit în ce relații a rămas cu Smiley și Marius Moga la ani distanță de la destrămarea trupei. Cei trei au împărțit pentru o perioadă locuința, mâncarea și multe probleme.

Cu toate că au decis să o ia pe drumuri separate, CRBL spune că a rămas în relații de prietenii cu ambii, însă cu Smiley are o legătură mai aparte. Se pare că , considerându-se cei mai buni prieteni chiar și astăzi, la 11 ani de la destrămarea trupei.

„Smiley este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, dar și cu Marius țin legătura și chiar lucrăm împreună la proiectul meu muzical. Am foarte mare respect pentru amândoi, deoarece le datorez foarte mult din punct de vedere moral. Am furat, cum s-ar spune, meserie de la ei. Am învățat foarte multe împreună și, cumva, chiar am scris istorie’’, a spus CRBL pentru

CRBL a mărturisit că și-a dorit mult o carieră solo, însă regretă foarte mult că trupa nu a avut un concert de adio.

„Mi-am dorit foarte mult o carieră solo pentru că simțeam că am de arătat și de spus alte lucruri. Singurul lucru de care îmi pare rău este că trupa Simplu nu a reușit să aibă un concert de adio, să punem punct așa cum trebuia. A fost ceva involuntar, am tot spus că o să facem, dar… timpul ne-a ținut departe, cumva. Este singurul regret legat de asta’’, a mai spus artistul.

CRBL s-a așteptat la o decădere

Trupa Simplu a lansat 8 albume, iar sălile de concerte erau pline de fani. Deși se aflau într-o perioadă în care erau printre cei mai râvniți artiști de la noi, că s-a așteptat la o decădere. Cu toate acestea, cântărețul a mărturisit că nu și-a dorit niciodată perfecțiunea, ci să rămână constant.

„Într-adevăr, trupa Simplu a fost una dintre cele mai iubite trupe din România. Am făcut tot ce se putea: albume, discuri de aur, turnee, film, am apărut în cele mai tari reviste la vremea aceea, am cântat pe aceeași scenă cu George Michael, Black Eyed Peas, Macy Gray, Pussycat Dolls, Enrique Iglesias, Julio Iglesias etc.

Am făcut tot, tot. Întotdeauna când ești în vârf nu mai există alt drum în afară de coborâre. Important este cât stai în vârf și cât cobori. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu de 10 la școală, am vrut să fiu de 7-8, dar constant, chiar dacă ajungeam și la 4, dar aveam grijă să văd și nota 10”, a mai spus CRBL.