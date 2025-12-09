CRBL a fost criticat în mediul online după ce, în contextul unui eveniment cu fanii, a repezit un copil care-l abordase.

Cum a interacționat CRBL cu un fan

Băiatul a încercat să-l oprească pe CRBL pentru a-i spune ceva, dar el a continuat să meargă grăbit. La un moment dat, deranjat probabil de insistențele fanului, artistul i s-a adresat: „Lasă-mă, mă, în pace, mă!”.

Momentul a fost surprins într-o filmare postată pe TikTok:

Cerebel regele 👑👑👑👑👑

Oamenii l-au taxat pe artist în comentarii: „A venit pentru bani, nu pentru copii”.

CRBL, dur criticat de Cornel Păsat

Recent, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Cornel Păsat : „Vai de capul meu! Omul are un caracter infect și vorbește oribil”.

„Prin 2009 am fost în emisiunea «Rătăciți în Panama» și acum un an l-am invitat în RXF să răspundă pentru minciunile pe care le-a spus. M-a jignit în emisiune. A pus genunchiul jos și cu lacrimi în ochi și-a cerut scuze. Nu m-a înjurat nimeni în viața mea și nu mi-a vorbit nimeni așa urât. Vorbesc serios.

Știi cum am scăpat de el, să nu mă mai înjure? «Tot ce îmi spui tu mie de acum încolo redirecționezi către mama și tatăl tău, că ei sunt responsabili că te-au adus pe lume. Probabil te-au educat, dar tu ai ales să nu accepți educația lor, să te porți în halul ăsta de mizerabil»”, a povestit Cornel Păsat.