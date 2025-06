CRBL și Olga Guțanu s-au despărțit? Reacția cântărețului la zvonuri: „Am făcut o resetare”

CRBL a venit cu lămuriri după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Olga Guțanu. Speculațiile au apărut în contextul în care cântărețul ți-a șters imaginile cu tânăra de pe rețelele sociale. Acum, el a venit cu explicații despre gestul său.

CRBL spune că nu s-a despărțit de Olga

CRBL a transmis că el și Olga Guțanu formează, în continuare, , dar și-a șters imaginile cu ei pentru că vrea să se concentreze pe cariera lui muzicală.

„Am arhivat tot. Nu doar cu Olga, e un nou început muzical. Am făcut o resetare pentru că vreau să vă legați de prezent, nu de trecut. Vreau să vă ofer muzică foarte șmecheră și vreau să vă concentrați pe ea, să vă dați cu părerea despre muzică. Sau, mai nou, despre kendama, pentru cei pasionați. (…) Eu și Olga suntem bine”, a spus CRBL, potrivit

CRBL nu se grăbește să se însoare

Cântărețul nu se grăbește să se însoare cu Olga, partenera cu 20 de ani decât el.

„Asta cu însurătoarea e foarte… eu nu știu să răspund la întrebarea asta! Dar nu mai e despre mine! (…) Nu! (n.r. nu a cerut-o de soție). (…) A trecut un an în care am trecut peste, suntem bine așa cum suntem. (…) Mergem înainte, ea nu are nicio grabă să facă pași atât de importanți în viața ei deocamdată, să își termine facultatea, că e în ultimul an la Master”, a susținut CRBL, la „Gând la gând cu Teo”.