Cripta de lângă locul în care a fost înmormântată Marilyn Monroe a fost vândută cu 195.000 de dolari: „Mereu am visat să fiu alături de ea”

O criptă funerară de lângă locul de odihnă al actriței de la Hollywood Marilyn Monroe a fost vândută la o licitație cu 195.000 de dolari.

Investitorul în tehnologie de la Beverley Hills, Anthony Jabin, a spus că „a visat întotdeauna” să fie alături de Monroe.

S , care a cumpărat o altă criptă de lângă cea a lui în 1992. Fanii lui Monroe, care a murit în 1962 la vârsta de 36 de ani, îi vizitează în mod regulat cripta din Los Angeles, California.

Ea a jucat în unele dintre cele mai mari filme de la Hollywood ale epocii sale, inclusiv Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot și How to Marry a Millionaire.

De la moartea ei, ea a continuat să fie subiectul fascinației multor oameni.

Articole ale ei au fost vândute împreună cu foste obiecte ale lui Hefner – care a fost fondatorul Playboy și a fost acuzat că a constrâns și drogat femeile să facă sex – la o licitație intitulată Icons: Playboy, Hugh Hefner și Marilyn Monroe, condusă de Licitațiile lui Julien.

Împreună cu spațiul criptei, domnul Jabin a achiziționat și un costum de baie care i-a aparținut cândva lui Monroe, precum și patul vechi al lui Hefner.

Alte articole notabile vândute la licitație au inclus o rochie Pucci de mătase roz aparținând lui Monroe, care s-a vândut cu 325.000 de dolari.

Un ruj Elizabeth Arden folosit, aparținând actriței, a strâns și el 65.000 de dolari.

Printre articolele vândute care i-au aparținut lui Hefner se numără una dintre jachetele sale, care a costat 13.000 de dolari, cu o pereche de papuci, pijama și o pipă de tutun.

S-au vândut și lucrări de artă care fuseseră cândva utilizate în sediul Playboy.