Cristi Borcea le-a fost infidel fostelor soții. A recunoscut totul public: „Am fost mereu cu cine mi-am propus”

a înșelat fostele soții, având 9 copii cu 4 femei diferite și pentru care plătește pensii alimentare considerabile. A fost mereu atras de femei frumoase, cum ar fi Mihaela Borcea și Alina Vidican. Deși nu a fost un soț exemplar în mariajele anterioare, pare că a găsit liniștea în căsnicia cu Valentina Pelinel și nu mai dorește să calce strâmb.

Cristi Borcea a recunoscut că și-a înșelat fostele soții

că a iubit viața și a avut relații cu orice femeie și-a dorit, chiar și în timpul căsătoriei sale, justificându-și comportamentul prin anturajul său.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului…, am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile.

M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei națioanlei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel”, a spus Borcea în cadrul podcastului ‘Tare de tot’, realizat de Viorel Grigoroiu.

Afaceristul s-a schimbat când a cunoscut-o pe Valentina Pelinel

Cristi Borcea nu s-a ascuns și a recunoscut deschis că s-a transformat complet de când este alături de Valentina Pelinel. El susține că nu doar el s-a schimbat, ci și modul său de gândire, exprimându-și dorința de a construi împreună cu ea o viață plină de lucruri bune și frumoase.

„Dar Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a mai spus Borcea.