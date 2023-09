Câţi bani plăteşte Cristi Borcea pentru a-şi ține copiii la şcoli şi grădiniţe private: „Nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit...”

Cristi Borcea, care ar avea o avere de 80 de milioane de euro, are trei copii cu Valentina Pelinel: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Mai are o fetiță, Carolyn , din relația cu Simona Voiculescu.

Fostul acționar al echipei Dinamo, Cristi Borcea, investește semnificativ în educația copiilor săi. Despre e sume este vorba?

„Ce înseamnă cheltuielile pentru nouă copii, cu școli, cu case, cu bone…”

investește cel mai mult în educația celor trei copii pe care îi are cu cea de-a treia sa soție, .

Milan, care este și cel mai mare dintre copiii lui Borcea, este înscris la o școală privată cu taxe de școlarizare de la 1.145 de euro pe lună, în timp ce gemenelor Indira și Rania li se asigură locuri la o grădiniță privată, cu o taxă lunară de aproximativ 1.000 de euro pentru ambele fetițe, relatează .

Aceste cheltuieli cu educația copiilor nu reprezintă o sarcină ușoară pentru Cristi Borcea, având în vedere și alte angajamente financiare pe care le are. Fostul om de afaceri menționează că pe lângă costurile în ceea ce privește educația copiilor, trebuie să susțină o serie de alte cheltuieli pentru întreținerea unei echipe considerabile, inclusiv șoferi și bone, cu care se confruntă lunar. Cu toate acestea, Borcea consideră că educația copiilor săi este o prioritate.

„Nu aș vrea să fac calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru nouă copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone. Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanente. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a spus Cristi Borcea.

Cu o avere estimată la 80 de milioane de euro, Cristi Borcea rămâne dedicat educației și dezvoltării copiilor săi pentru a le asigura un viitor strălucit.