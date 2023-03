Cristian Tudor Popescu, despre lucrul care-l „uluiește” la Hollywood: „Nu cunosc cauza profundă. De ce îi roade grija să facă chestia asta în cea mai liberă țară din lume? Să-ți bați cuie și în talpă și în cap?” (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a susținut luni, pentru B1 TV, că nu se mai uită de ani de zile la decernarea deoarece i se pare că gala e degeaba și viața e prea scurtă să-ți pierzi timpul cu așa ceva. În schimb, a văzut majoritatea filmelor și a făcut o analiză a celor care i-a atras atenția pozitiv . Gazetarul a vorbit și despre „realismul socialist” de la Hollywood, un fapt care-l uluiește, căci nu-i poate identifica nicio cauză.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Cristian Tudor Popescu nu se uită la gala Premiilor Oscar deoarece e degeaba

„Nu pot să vă comunic impresii despre show, că eu nu mă uit la această decernare, festivitate a Premiilor Oscar de ani de zile, mi se pare că, așa cum există filme de aventuri, de dragoste de război, ăsta e un spectacol de… geaba. Adică nu pot… viața e așa mizerabil de scurtă, nu poți să te uiți ore în șir la neant”, a susținut gazetarul.

Cel mai bun film al selecției de anul acesta pentru Premiile Oscar, în viziunea lui Cristian Tudor Popescu

„Nu le-am văzut pe toate (filmele), dar am văzut destule dintre ele. L-am văzut, firește, pe cel care a luat marele premiu, era și de așteptat să ia. Nu mă așteptam să ia premiu filmul pe care-l consider de departe cel mai bun din selecția actuală – ”The Banshees of Inisherin”, irlandez, pe care l-am tradus, m-am gândit ceva până să-l traduc, ”Ielele din Inisherin”. Iele, adică duhuri feminine care se răzbună pe tine dacă le jignești, pot să te pocească, să te strâmbe la chip și la viață, la destin.

Este un film extrarodinar, e cel mai original film, poate singurul pe care l-am văzut în ultimii ani la nivel de scenarii interpretare, relații umane. Filmul acesta se duce în zone neumblate, rare. De pildă acolo unde bunătatea poate să nască răul. Răul născut din bunătate.

Sau cum poți să agresezi pe cineva grav dorind neapărat să comunici, să devii un monstru al comunicării. Asta se poate vedea azi pe rețelele de internet, inși care țin cu tot dinadintul să se împrietenească cu tine, să le dai prietenia. Acest fenomen, care e foarte prezent și global, teroarea dorinței de a fi prieten cu cineva pe net, e excepțional întruchipată în acest film de relația dintre cele două persoanje interpretate de doi bărbați, de Colin Farrell și Brendan Gleeson”, a continuat acesta.

Cristian Tudor Popescu, dezamăgit că Steven Spielberg n-a luat Oscarul

În schimb, acesta s-a arătat mâhnit că Steven Spielberg n-a primit Oscarul pentru regie.

„M-a supărat, întristat, mâhnit faptul că nu i s-a dat premiul pentru regie lui Spielberg pentru ”The Fabelmans” că acesta este ultimul film al lui Spielberg. Are 76 de ani, e ultimul lui film”, a punctat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu, despre „realismul socialist” de la Hollywood

Acesta a mai afirmat că Hollywoodul funcționează pe un soi de „realism socialist”, lucrul care-l uluiește și nu și-l poate explica.

„Încă din 1998, când am stat în SUA mai mult, am scris un articol care se numea ”Americii i s-a urât cu binele”, pentru că nu pricepeam cum e posibil să apară un asemenea fenomen. Ei îi spun realism socialist.

Păi, realismul socialist se stabilea de partid, că trebuie ca tovarășii scriitori, regizori, pictori și cine mai sunt să reprezinte în operele lor pe căprării: problemele țăranilor, problemele siderurgiștilor, problemele tinerilor care n-au intrat la facultate și acum se duc în producței.

Așa e la Hollywood spre uluirea mea, că eu nu cunosc cauza profundă… adică de ce îi roade grija să facă chestia asta în cea mai liberă țară din lume. Ce i-a apucat? Să-ți bați cuie și în talpă și în cap? A venit rândul asiaticilor… Am avut filme în care am reprezentat problemele tovarășilor negri, apoi tovarășilor evrei, apoi nici bărbați, nici femei, LGBTQ, acum a venit rândul asiaticilor”, a mai remarcat Cristian Tudor Popescu.