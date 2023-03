Oscar 2023: Lista câștigătorilor celor mai prestigioase premii din lumea cinematografiei. „Everything Everywhere All at Once“, cel mai bun film

A avut loc cea de-a 95-a ediţie a galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americană de Film pentru cele mai bune realizări cinematografice ale anului 2022, în noaptea de duminică spre luni, în Los Angeles, la Dolby Theatre.

Câștigătorii premiilor Oscar 2023

Premiul pentru „Cel mai bun film”: „Everything Everywhere All at Once”

Premiul pentru „Cea mai bună actriță în rol principal: Michelle Yeoh

Premiul pentru „Cel mai bun actor”: Brandon Fraser

Premiul pentru „Cea mai bună regie”: Daniel Scheinert și Daniel Kwan pentru „Everything Everywhere All at Once”

Premiul pentru „Cel mai bun montaj”: „Everything Everywhere All at Once”

Premiul pentru „Cea mai bună melodie originală”: „Naatu Naatu (Rrr)”

Premiul pentru „Cel mai bun sunet”: „Top Gun: Maverick”

Premiul pentru „Cel mai bun scenariu adaptat”: „Women talking”

Premiul pentru „Cel mai bun scenariu original”: „Everything Everywhere All at Once”

Premiul pentru „Cele mai bune efecte vizuale”: „Avatar: The way of water”

Premiul pentru „Cea mai bună coloană sonoră originală”: „All Quiet on the Western Front”

Premiul pentru „Cel mai bun design de producție”: Christian M Goldbeck (scenografie) și Ernestine Hipper (regie de decor) pentru „All Quiet on the Western Front”

Premiul pentru „Cel mai bun scurtmetraj de animație”: Charlie Mackesy și Matthew Freud pentru „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Premiul pentru „Cel mai bun film străin”: „All Quiet on the Western Front”

Premiul pentru „Cel mai bun costum”: „Wakanda Forever”

Premiul pentru „Machiaj și coafură”: „The Whale”

Premiul pentru „Imagine”: James Friend pentru „All Quiet on the Western Front”

Premiul pentru „Cel mai bun scurtmetraj de acțiune live”: „An Irish Goodbye”

Premiul pentru „Cel mai bun film documentar”: „Navalny”

Premiul pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”: Jamie Lee Curtis pentru „Everything Everywhere All at Once”

Premiul pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”: Ke Huy Quan pentru „Everything Everywhere All at Once”