Cristina Bâtlan, mărturisiri emoționante despre nașterea fiului său: „Medicii au spus că nu are nicio șansă”

Cristina Bâtlan a vorbit în emisiunea „Șef sub acoperire” despre cel mai greu moment al vieții sale.

Antreprenoarea a născut prematur, iar fiul ei cântărea doar 815 grame.

Cristina Bâtlan a născut prematur

În urmă cu 19 ani, Cristina Bâtlan a născut prematur un băiat. Medicii nu îi dădeau acestuia nicio șansă de viață și chiar ar fi refuzat să-l bage în incubator. Antreprenoarea a făcut mărturisiri dureroase despre cea mai mare cumpănă a vieții sale în prima ediție a emisiunii de la PRO TV, „Șef sub acoperire”.

„Roberto (nr. fostul soţ al Cristinei), , a spus că acest copil dacă are gena mea şi a ta nu are cum să moară, el trăieşte. Medicii au spus că nu are nicio şansă. Au vrut să-l arunce la gunoi, nu voiau să-l bage în incubator, pe externarea din spital scria avort. Şi Roberto i-a rugat să bage copilul în incubator”, a povestit Cristina Bâtlan, potrivit .

Și-a văzut fiul la trei zile după ce l-a născut, pentru că șansele ca acesta să supraviețuiască erau minime. Antreprenoarea și-a rugat sora să îi modifice hainele băiețelului, pentru că era foarte, foarte mic.

„Copilul a fost declarat viu după trei zile, pentru că şansa lui era infimă, nu exista. Eu nu l-am văzut în primele trei zile, l-am văzut abia după trei zile. Am văzut un copil care râdea. I-am cerut surorii mele să-mi facă haine pentru Adi, i-am spus să se ducă să ia un costum şi să îl taie la jumate. Era foarte, foarte mic. Mi se părea superb. Adi nu se poate uita la pozele cu el şi nu înţelege cum îl vedeam superb”, a mai spus ea.

Cristina Bâtlan și-a operat fiul la minus trei săptămâni

Adi a fost operat la ochi la scurt timp după ce a venit pe lume. Cristina Bâtlan a luat legătura cu peste 90 de doctori pentru a găsit pe cineva care să poată face operația de care copilul avea mare nevoie. În prezent, fiul antreprenoarei și nu are niciun fel de problemă.

„L-am operat la ochi la minus trei săptămâni. Adică înainte de termenul la care trebuia să se nască. Înainte de operaţie am contactat peste 90 de doctori. Din păcate, cei mai buni fie nu erau în România, fie nu aveau aparatura necesară. Până la urmă, am găsit un medic în România care l-a operat şi a făcut o treabă extraordinară. Acum, Adi este perfect. A recuperat tot! Este perfect din punct şi din punct de vedere locomotor, şi din punct de vedere cerebral.”