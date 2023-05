Cristina Ciobănașu, întâlnire emoționantă cu mama biologică: „Am petrecut timp de calitate împreună weekendul ăsta”

Cristina Ciobănașu a petrecut în weekend, alături de părinții biologici. Remarcată și adoptată de Ruxandra Ion, după ce a apărut în emisiunea „Dansez pentru tine”, de la Pro TV, tânăra actriță păstrează legătura cu familia biologică, iar, pe 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena și-a sărbătorit mama, dar și , relatează .

Cristina Ciobănașu a petrecut alături de familie de sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena

Prezentatoarea emisiunii Happy Café a făcut publice mai multe fotografii realizate împreună cu familia și a dezvăluit că s-a bucurat să petreacă timp de calitate alături de oamenii dragi.

„Numai sărbătoriți la noi în familie, așa că am petrecut timp de calitate împreună weekendul ăsta, dacă tot ne-am reunit cu această ocazie. Am avut în agenda celebrărilor o doamnă (chiar pe mama), pentru că da, este o Elena veritabilă. Și am avut și un Constantin (al doilea prenume al lui Tudor), ca să fie totul ca la carte. Ah, și ca să fie totul complet, m-am bucurat enorm că ne-a vizitat și tata, iar echipa a fost în formulă completă. La mulți ani, dragilor! Vă iubim tare mult”, este mesajul publicat pe Facebook de Cristina Ciobănașu.

Destin schimbat după ce a fost la „Dansez pentru tine”

a participat în 2008 la „Dansez pentru tine”. A fost unul dintre cazurile sociale, iar pentru visul ei au dansat Alex Velea și Cristina Stoicescu. Avea 11 ani atunci, iar dorința micuței din Botoșani era să studieze la o școală de muzică din București, pentru a-și ajuta familia săracă.

Celebra Ruxandra Ion, numită „mama telenovelelor” din România, a îndrăgit-o pe loc și a remarcat la ea talentul neșlefuit. Cunoscuta producătoare a invitat-o la ea în familie, a adoptat-o și i-a schimbat destinul.

De-a lungul anilor, Cristina a jucat în mai multe seriale românești, printre care „Pariu cu viața”, „Îngerașii”, „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Fructul oprit”, „Sacrificiul” sau „Adela”, și a făcut parte din trupa Lala Band.