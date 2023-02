Cristina Ciobănașu a dezvăluit cum se înțelege cu noul iubit: „A înțeles din start în ce se bagă”. Ce reacție au avut prietenii celor doi legat de relația lor

Cristina Ciobănașu a avut o relație de 9 ani cu Vlad Gherman. La scurt timp după despărțire, actrița a anunțat că este într-o nouă relație, iar mulți dintre cei care o urmăresc au dorit să afle cât mai multe despre tânărul misterior care i-a furat inima.

Cristina Ciobănașu a oferit mai multe detalii despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de partenerul ei. Tânărul este medic stomatolog, iar vedeta susține că au rezonat încă din prima clipă.

Cristina Ciobănașu, despre relația cu noul iubit

A fost o supriză imensă pentru toată lumea atunci când Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat că se despart, după 9 ani de relație. La scurt timp după despărțire, cei doi și-au . Dacă în cazul lui Gherman a fost vorba de Oana Moșneagu, o actriță cunoscută, Cristina Ciobănașu și-a ales pe cineva care nu este din showbiz.

Cristina Ciobănașu a declarat că ea și noul ei iubit, medic stomatolog, se înțeleg foarte bine. Actrița a menționat că tânărul știa că avusese o relație foarte mediatizată și și-a asumat faptul că are o iubită celebră.

„Da, el este doctor stomatolog. Ne înțelegem foarte bine, totul este roz pe orizont. Eu mă cunosc foarte bine și în momentul în care l-am cunoscut pe Alex și am început o relație am știut cam ce chestii trebuie să îndeplinească un partener. Eu vin cu un bagaj destul de mare, vin cu două familii la pachet și pentru un partener care te ia în formula aceasta este greu să înțeleagă niște lucruri. Eu l-am văzut pe Alex că a înțeles din start în ce se bagă și nu a fost nevoie să discutăm prea mult. Știa că sunt actriță, știa că sunt la televizor, știa că am avut o relație lungă și foarte cunoscută. Cumva, și-a asumat toate lucrurile acestea când a intrat în relația cu mine”, a declarat Cristina Ciobănașu, potrivit !.

Cum au reacționat prietenii celor doi în ceea ce privește relația lor

De asemenea, Cristina Ciobănașu a povestit și ce reacții au avut prietenii lui atunci când au aflat că este într-o relație cu o vedetă, susținând că sentimentele evidente unul față de celălalt au fost cât se poate de reale, ceea ce i-au ajutat pe cei din anturajul lor să nu aibă nicio îndoială în ceea ce îi privește.

„Unii mă cunoșteau, unii nu mă cunoșteau. Pentru ei a fost foarte important că eu am fost alături de Alex în niște momente foarte dificile pentru el. Pentru ei asta a contat, de fapt. În momentul în care m-au cunoscut și au văzut cam ce fel de om sunt, lăsând celebritatea și faptul că sunt actriță și destul de cunoscută, au observat că la Alex și îndeplinesc, cumva, niște criterii demne de prietenul lor. Probabil că în momentul respectiv s-au convins că sunt ce trebuie și nu este nevoie să își facă griji. La fel au fost prietenele mele când l-au cunoscut pe el. Și-au luat toate măsurile pentru a se asigura că este ce trebuie pentru mine”, a mai adăugat Cristina Ciobănașu.