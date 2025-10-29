Cristina a avut o perioadă încărcată, plină de proiecte, care a dus-o la . După o pauză binemeritată, aceasta este pregătită să revină cu forțe proaspete. Iată ce a declarat actrița!

O mică escapadă

Cristina Ciobănașu și-a luat un moment de pauză și a fost cu iubitul ei la munte.

„Da, am plecat că era nevoie. Eram într-o ușoară stare de multă muncă și simțeam nevoia să avem un pic de timp de odihnă și un pic de timp pentru noi, pentru că avem program diferit și de obicei când ajung eu acasă bărbatul doarme și când plec eu de acasă, bărbatul deja a plecat de mult sau invers”, a mărturisit ea.

Ce se întâmplă pe plan profesional

„În continuare prezint emisiunea “Happy Caffe” alături de Vlad Gherman și Ruxandra Luca. Plănuim lucruri pentru la anul din punctul ăsta de vedere. Și, ce să zic, fac content online și îmi ocupă cel mai mult timp. Încerc să am grijă de mine”, a mărturisit Cristina.

„Caut niște cursuri de actorie. Noi, artiștii în general și actorii în general, învățăm cât suntem. Sunt în faza aia, în care ușor-ușor, după ce am avut o vacanță și o vară lungă și frumoasă și relaxantă, ușor-ușor încep să mă repun pe linia asta a proiectelor pe actorie”, a adăugat.

„Eram în burnout”

Pauza Cristinei a fost binevenită. Aceasta mărturisește că ajunsese la burnout. Cu toate acestea, ea anunță o revenire în forță.

„Sunt în pauză de seriale, da. E binevenită această pauză, că eu m-am odihnit. Eram într-un burnout și mi-am dorit să am o pauză. Și acum castinguri, probe pentru tot felul”, a spus actrița. „Am dat și castinguri pentru seriale. Rămâne de văzut”, a adăugat aceasta.

În ce relații a rămas cu Ruxandra Ion, după ce s-a mutat

„Suntem bine. Suferim amândouă, de fapt toți trei (n.r soțul Ruxandrei Ion), pentru că nu mai reușesc să îi mai văd atât de des. Avem tradiție să ne vedem duminică de duminică la masă, dar cum eu am fost ba plecată din București, ba cu proiecte, ba pentru relaxare, n-am mai putut să merg duminica la masă și am mai reușit să trec serile, așa după muncă, în fugă”, a spus Cristina.

„Hai că am venit la o cafeluță, hai că am venit să vă pup, hai să nu știu ce. Dar n-am mai apucat să stăm așa cum stăteam înainte, când trăiam în aceeași casă și din cauza asta pot să zic că suferim un pic, că suntem destul de mult despărțiți”, a adăugat.