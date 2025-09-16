Cristina Cioran, în vârstă de 48 de ani, a reușit să slăbească 10 în doar 45 de zile. Ea a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus de după .

Cum a slăbit Cristina Cioran

Fosta prezentatoarea TV a decis să își schimbe viața. A renunțat la București și s-a mutat la Constanța. Acolo este ajutată de mama ei, fapt care îi oferă timp și pentru propria persoană, conform .

Aceasta a reușit să scape de kilogramele în plus, după cea de-a doua sarcină.

„Sunt foarte bine! Am slăbit 10 kilograme într-o lună și jumătate. Și este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese. Sunt foarte încântată de rezultat și sper să mă mențin așa, de aceea folosesc batoanele care sunt pentru menținere”, a mărturisit Cristina Cioran.

Ea a urmat o dietă scandinavă. Și-a schimbat stilul de viață și a ales un proces care ajută pe termen lung: mese cu cât mai puține alimente procesate și multă disciplină.

10 kilograme în 45 de zile

Cu acest nou stil de viață, Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile.

„Înainte și după dietă. Minus 10 kilograme și plus mulțumire cât cuprinde! Sunt foarte încântată de rezultat și sunt foarte mulțumită de această dietă. Pe mine m-a salvat și nu doar acum, ci și după ce am născut-o pe Ema!”, a scris aceasta pe pagina de Instagram.

„De data asta am dat o tură și prin magazine și mi-am cumpărat câte ceva pentru noul proiect pe care-l încep! Până atunci vă spun că nu vă rămâne decât să vă hotărâți și să vă apucați! Eu am reușit cu ambiție și răbdare și cu un program minunat! Nu peste noapte, dar sigur”, a adăugat.

De ce s-a mutat din București

Fosta prezentatoare TV a părăsit Bucureștiul și s-a mutat în Constanța pentru a avea un sprijin, cât timp soțul ei este în închisoare.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte încântată că am reușit să îl botezăm pe Max. Cumva îmi stătea pe creier că nu reușeam să-l botez, nu se nimerea plecarea, întoarcerea, ne mai întoarcem, nu ne mai întoarcem”, a spus aceasta, pentru .

Acolo și-a botezat și copilul: „În momentul în care am luat decizia cu mutarea totul a fost perfect, cu atât mai mult cu cât slujba de botez a lui Max a fost înfăptuită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului!”.

„Mă simt foarte bine, o am pe mama lângă mine, nu sunt singură și nu voi fi niciodată singură. Și nici copiii nu vor fi niciodată singuri. Mi-e greu, mi-e și ușor! Pentru mine îmi doresc să fiu sănătoasă. Atât! Pentru că restul vin toate de la sine dacă eu și copiii mei suntem sănătoși. Și mama mea să fie la fel, sănătoasă, beton, ca să fie alături de noi. Suntem bine!”, a adăugat aceasta.

„A fost greu fără ambii părinți, dar a fost mama mea acolo, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a fost minunat, au fost 6 preoți la slujba de botez, copilul nu a plâns, Elena, nașa, este o persoană deosebită care mi l-a și prezentat pe Părintele Teodosie și așa am decis botezul. Restaurantul a fost pe malul marii, cu vedere la cazinou, a fost un botez de zi care a durat până pe la 10 seara, am avut entertainment pentru copii, totul a fost minunat.Tortul a fost și cu numele Emei, ca să nu se supere Am cântat și pentru ea și pentru Max, au primit cadouri amândoi”, a mai spus ea despre botez.