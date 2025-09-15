Mirela Retegan: „În ultimii nouă ani, am tot schimbat relația mea mâncarea”. Cum a reușit să slăbească 8 kilograme în două săptămâni

Mirela Retegan, creatoarea fenomenului Gașca Zurli, a vorbit despre pe care ținut-o și cu care a reușit să slăbească 8 în două săptămâni.

„Am un suflet de copil”

„Am un suflet de copil, da așa este! Fac 10.000 de pași în fiecare zi. Mănânc foarte sănătos, mă bucur de fiecare întâmplare, iau doar partea bună din tot ceea ce trăiesc, mă înconjor de oameni pozitivi și încerc să nu uit că e atât de trecător tot ceea ce ni se întâmplă și nu avem timp de supărări”, a mărturisit Mirela Retegan, conform .

„Eu, în ultimii nouă ani, am tot schimbat relația mea mâncarea. De la grupul de Fix la fix, acum nouă ani am început să mănânc la ore fixe din trei în trei ore două mese principale cu gustări între ele. Iar acum sunt zile întregi în care mănânc doar o singură masă pe zi”, a mai spus aceasta.

„Mănânc de fapt din toate dar cu măsură”

În ceea ce privește alimentația, Mirela Retegan a mărturisit că măsura este cea mai importantă.

„Mănânc multă carne de vită cu sparanghel, cu salată. Nu mănânc prăjeli, nu mănânc prăjituri. Foarte rar gust tort, doar când mi-e poftă. Încerc să mă abțin de la tot ce înseamnă zahăr, mănânc de fapt din toate dar cu măsură”, a spus ea.

„Sunt foarte multe ore în care nu mănânc deloc. Am eliminat și micul dejun, mi se întâmplă să mănânc după-amiaza, pe la 15-16”, a adăugat.