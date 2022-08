Cristina Cioran despre diete: ”Sunt puturoasă și nedisciplinată!” Totuși a slăbit enorm

Cristina Cioran a devenit mamă în urmă cu mai bine de un an. De curând, vedeta s-a decis că vrea să scape de kilogramele pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, așa că s-a apucat să țină o dietă.

Cât a slăbit Cristina Cioran după nașterea fiicei sale

Cristina Cioran și iubitul ei, Alexandru Dobrescu sunt cei mai fericiți părinți. La jumătatea lunii trecute, cei doi și-au sărbătorit fiica, pe micuța Ema, care a împlinit un an de la naștere. I-au rupt turta micuței și au organizat o mică petrecere alături de familie și prietenii apropiați.

Recent, Cristina Cioran s-a hotărât că vrea să scape de kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, așa că a început o dietă.

„Am dat jos 7 kg și sunt fericită! Mai am 3 kg de dat jos, nu mă las! Hai să vă spun cum am reușit. Doamna doctor mi-a povestit despre aceasta dieta și cum vă spuneam ca nu am avut prea multă grijă de mine în ultimul timp, s-a legat perfect!”, a scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare, citată de Spynews.

Care e dieta cea mai comodă pe care Cristina Cioran o recomandă

Aceasta le-a dezvăluit apoi fanilor săi metoda prin care a reușit să ajungă la greutatea ideală. Deși recunoaște că este „puturoasă și nedisciplinată”, Cristina Cioran a găsit o variantă care i se potrivește perfect.

”De ce am ales să merg pe aceasta dietă? Pentru că sunt puturoasă și nedisciplinată! Pentru că sunt mesele pregătite. Pentru că nu trebuie să cântăresc, scad, adun. Șunt leneșă și nu sunt sigura pe mine cu o halcă de carne în față. Da! Ai mesele la plic! Cât de bine! Scoți shakerul, pui apă, amesteci și bei!

Ai și mese calde pe care ori le încălzești la microunde ori pe foc. Ai de ales din o grămada de sortimente de supe și băuturi dulci. Te ajută să nu îți fie foame. Te ajută să arzi kilogramele. Ai 6 mese pe zi și 800 de kcal în total pentru o zi. Crede-mă, te saturi!”, a scris Cristina Cioran, pe rețelele de socializare.