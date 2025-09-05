Cristina Cioran și-a botezat băiețelul. Micuțul Max a fost creștinat de ÎPS Teodosie. Tatăl copilului, Alex Dobrescu, nu a putut să fie prezent, fiind încă în arest.

Cuprins

Ce a spus Cristina Cioran despre botezul băiețelului ei

Ce a întristat-o pe Cristina Cioran la botezul copilului

Ce a spus Cristina Cioran despre botezul băiețelului ei

Max, care are 7 luni, a fost creștinat la o biserică din Constanța de către ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Nașă a fost o prietenă a vedetei.

„Aș vrea să vă mărturisesc faptul ca Max este botezat! Am avut marea onoare ca aceasta slujbă de botez să fie înfăptuită de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Catedrala la noi la Constanța! Mulțumesc din suflet pentru tot, nașa lui Max, Elena Vasile, pentru tot, mai ales pentru faptul că ți-ai dorit să-l creștinezi pe Max-Ioan, că ți-ai dorit să fie finuțul tău și să fie în grija ta și a minunatului tău băiat!”, a transmis Cristina Cioran, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Ce a întristat-o pe Cristina Cioran la botezul copilului

Actrița a mai mărturisit că a durut-o atunci când au fost strigați părinții, dar doar ea era prezentă. Amintim că Alex Dobrescu, tatăl copilului, e , fiind trimis în judecată pentru

„Au fost câteva clipe grele, pentru că atunci când au fost strigați părinții… am fost doar eu, … dar am avut-o alături pe mama mea minunată! Cea care este alături de mine și de copiii mei. Au fost alături de noi rudele și prietenii foarte apropiați și vă mulțumesc din suflet! Max este creștin! Mulțumesc Doamne că ești alături de noi, că ne protejezi și ne iubești!”, a mai susținut Cristina Cioran.