Cristina Dorobanțu a dezvăluit secretele menținerii în formă: „Nu sunt un om care să arunce cu banii”. Ce a mărturisit vedeta despre viața amoroasă

Nu mai este nici un secret faptul că frumoasa prezentatoare a știrilor Kanal D reușește să atragă toate privirile oriunde ar fi. Se bucură de o siluetă demnă de invidiat și, ce-i drept, multe femei sunt curioase cum reușește să arate atât de bine.

Recent, aceasta nu a mai lăsat loc de interpretări și a vorbit despre ritualurile și obiceiurile ei. Mai mult decât atât, a făcut și dezvăluiri pe plan sentimental.

Cristina Dorobanțu, despre secretele menținerii în formă

Cristina Dorobanțu este una dintre femeile showbiz-ului românesc care face furori oriunde se prezintă. Pe lângă frumusețea de care dă dovadă dintotdeauna, se bucură și de o siluetă la care multe femei visează. Ei bine, nu are un program alimentar dur, însă are mare grijă la ce mănâncă. Mai mult decât atât, sportul este pe lista ei de activități săptămânale.

Cristina Dorobanțu o duce foarte bine pe plan profesional și este aproape zilnic văzută de o mulție de oameni. Reușește cu brio , datorită frumuseții sale și a sileutei de invidiat. Când vine vorba de diete însă, prezentatoarea știrilor de la Kanal D a explicat că nu are un specială. De asemenea, pe lângă faptul că a dezvăluit secretul ei, a precizat că sportul este esențial pentru a te menține în formă.

„Nu țin o dietă anume! Mănânc puțin și des, merg la sport de două ori pe săptămână și am grijă, în măsura în care pot, să mănânc sănătos. Sunt cinci an de când merg de două ori pe săptămână la pilates. Mă simt extraordinar! Este singurul sport pe care îl pot face! Ședințelor de fitness nu le pot face față, iar la aerobic nu mă pot coordona prea bine! Unul dintre regretele mele este faptul că nu știu să dansez! De curând mă gândeam să încerc un anumit tip de sport, dar o să vă arăt despre ce este vorba dacă mă voi apuca”, a spus Cristina Dorobanțu, potrivit .

Cristina Dorobanțu are mare grijă de înfățișarea ei fizică

Cristina Dorobanțu are mare grijă de tot ceea ce înseamnă înfățișarea ei fizică. Nu merge doar la sală, face sport și are grijă ce mănâncă, ci mult mai mult decât atât. Îi place să se mențină tot timpul, așa că merge constant la mesaje de relaxare dar și la diferite clinici pentru tratamente faciale. Mai mult decât atât, nici la secțiunea de fashion nu spune ‘Nu’.

„Ca orice femeie îmi place să am grijă de mine! Am locuri preferate pe care uneori le dezvălui pe rețelele mele de socializare! Cred cu tărie că fiecare dintre noi trebuie să facem ce simțim, cum simțim! Eu aleg, adesea, masajele de relaxare. Nu sunt un om care să arunce cu banii! Admir frumosul! Și în măsură posibilităților mele, cumpăr tot ceea ce mă bucură! Am luni în care investesc în pantofi, altele în care îmi cumpăr haine! Depinde de starea pe care o am și de ceea ce am nevoie, evident”, a continuat prezentatoarea TV.

Vedeta plătește oricât este nevoie și face tot ce-i stă în putință pentru a arăta bine, însă cu toate astea din punct de vedere amoros este singură în aceste momente. Nu a găsit încă bărbatul care să se muleze nevoilor și cerințelor sale și alături de care să fie . Este însă pregătită pentru a primi dragostea în viața ei și a iubi așa cum nu a mai făcut-o până acum.

„Pentru dragoste omul este pregătit de când se naște și până moare! E ceva timp de când urmăresc de pe margine spectacolul vieții mele! E interesant! Sunt un om matur, viața mi-a dat lecții astfel încât să înțeleg cât de important este să fii iubit! Am înțeles tot ce era de înțeles și cred cu tărie că următoarea persoană care va face parte din viața mea va fi extrem de iubită!”, a mai spus Cristina Dorobanțu.